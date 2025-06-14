Новый гимн Кыргызстана. В Минкультуры обещают открытый и прозрачный конкурс

Состоялось заседание рабочей группы по приему и рассмотрению проектов, представленных на республиканский конкурс на создание новой редакции текста и музыки Государственного гимна Кыргызской Республики.

Фото пресс-службы Минкультуры КР

Министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев подчеркнул важность открытого и прозрачного проведения конкурса, отметив, что каждый этап должен быть организован на высоком профессиональном уровне.

Члены рабочей группы обсудили механизмы приема конкурсных заявок, критерии оценки, состав экспертной комиссии и этапы реализации проекта.

Минкультуры призывает всех заинтересованных граждан, композиторов, поэтов и творческие коллективы принять активное участие в конкурсе. Отметим, что на первом этапе в конкурсе могут принимать участие поэты, авторские коллективы (музыкальные творческие коллективы, а также иные организации — не более пяти человек).

На второй этап допускаются композиторы, музыканты, певцы, авторские коллективы (музыкальные творческие коллективы, студии, союзы, а также иные организации — в составе не более пяти человек) с музыкальными произведениями, написанными на тексты, отобранные на первом этапе конкурса.