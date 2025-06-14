В ГУОБДД назвали самые аварийные перекрестки в Бишкеке (список)

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) запустило обновленную интерактивную карту, на которой обозначены наиболее аварийные перекрестки Бишкека. В ней отражены 40 участков, где зафиксировано наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий.
На карте эти места отмечены специальными символами — красными восклицательными знаками. Водители и пешеходы, пользующиеся мобильным приложением 2ГИС, теперь могут заранее оценить уровень риска на маршруте и принять меры предосторожности.
Проект реализован в рамках кампании по профилактике ДТП и направлен на повышение культуры дорожного поведения.
Самые опасные перекрестки столицы:
- улица Ахунбаева — улица 7 Апреля;
- улица 7 Апреля — улица Горького;
- улица 7 Апреля — улица Исакеева;
- улица Абдрахманова — улица Киевская;
- улица Абдрахманова — улица Московская;
- улица Абдрахманова — улица Пушкина;
- улица Анкара — улица Виноградная;
- улица Ахунбаева — улица Байтика Баатыра;
- улица Ахунбаева — улица Садырбаева;
- улица Ахунбаева — улица Тыналиева;
- улица Ахунбаева — проспект Ч.Айтматова;
- улица Ахунбаева — улица Шоты Руставели;
- улица Байтика Баатыра — улица Токомбаева;
- улица Байтика Баатыра — улица Масалиева;
- улица Байтика Баатыра — улица Горького;
- улица Байтика Баатыра — улица Скрябина;
- улица Байтика Баатыра — улица Суеркулова;
- проспект Дэн Сяопина — улица Кайназаровой;
- проспект Чуй — улица Павлова;
- проспект Чуй — улица Суюнбаева;
- улица Юнусалиева — улица Койбагарова;
- улица Юнусалиева — улица Суеркулова;
- проспект Чуй — улица Курманджан Датки;
- проспект Чуй — улица Кулиева;
- проспект Чуй — бульвар Молодой Гвардии;
- проспект Чуй — улица Гоголя;
- проспект Чингиза Айтматова — улица Гагарина;
- проспект Чингиза Айтматова — улица Жаманбаева;
- проспект Чингиза Айтматова — улица Масалиева;
- Ч.Айтматова — Айни;
- улица Токомбаева — улица Жукеева-Пудовкина;
- Токомбаева — Жетикашкаевой;
- улица Токомбаева — улица Куттубаева;
- улица Масалиева — улица Тыналиева;
- улица Масалиева — улица Токтоналиева;
- улица Ибраимова — улица Фрунзе;
- бульвар Молодой Гвардии — проспект Жибек Жолу;
- проспект Жибек Жолу — улица Орозбекова;
- проспект Жибек Жолу — улица Ростовская.
В ГУОБДД отмечают, что информация о наиболее проблемных участках дорожной сети поможет снизить аварийность, сократить число пострадавших, а также привлечь внимание к необходимости соблюдения ПДД.
Уточняется, что именно на вышеперечисленных перекрестках ежегодно фиксируется наибольшее количество аварий, включая с участием пешеходов.
Интерактивная карта доступна пользователям 2ГИС.