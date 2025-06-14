В ГУОБДД назвали самые аварийные перекрестки в Бишкеке (список)

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) запустило обновленную интерактивную карту, на которой обозначены наиболее аварийные перекрестки Бишкека. В ней отражены 40 участков, где зафиксировано наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий.

На карте эти места отмечены специальными символами — красными восклицательными знаками. Водители и пешеходы, пользующиеся мобильным приложением 2ГИС, теперь могут заранее оценить уровень риска на маршруте и принять меры предосторожности.

Проект реализован в рамках кампании по профилактике ДТП и направлен на повышение культуры дорожного поведения.

Самые опасные перекрестки столицы:

улица Ахунбаева — улица 7 Апреля;

улица 7 Апреля — улица Горького;

улица 7 Апреля — улица Исакеева;

улица Абдрахманова — улица Киевская;

улица Абдрахманова — улица Московская;

улица Абдрахманова — улица Пушкина;

улица Анкара — улица Виноградная;

улица Ахунбаева — улица Байтика Баатыра;

улица Ахунбаева — улица Садырбаева;

улица Ахунбаева — улица Тыналиева;

улица Ахунбаева — проспект Ч.Айтматова;

улица Ахунбаева — улица Шоты Руставели;

улица Байтика Баатыра — улица Токомбаева;

улица Байтика Баатыра — улица Масалиева;

улица Байтика Баатыра — улица Горького;

улица Байтика Баатыра — улица Скрябина;

улица Байтика Баатыра — улица Суеркулова;

проспект Дэн Сяопина — улица Кайназаровой;

проспект Чуй — улица Павлова;

проспект Чуй — улица Суюнбаева;

улица Юнусалиева — улица Койбагарова;

улица Юнусалиева — улица Суеркулова;

проспект Чуй — улица Курманджан Датки;

проспект Чуй — улица Кулиева;

проспект Чуй — бульвар Молодой Гвардии;

проспект Чуй — улица Гоголя;

проспект Чингиза Айтматова — улица Гагарина;

проспект Чингиза Айтматова — улица Жаманбаева;

проспект Чингиза Айтматова — улица Масалиева;

Ч.Айтматова — Айни;

улица Токомбаева — улица Жукеева-Пудовкина;

Токомбаева — Жетикашкаевой;

улица Токомбаева — улица Куттубаева;

улица Масалиева — улица Тыналиева;

улица Масалиева — улица Токтоналиева;

улица Ибраимова — улица Фрунзе;

бульвар Молодой Гвардии — проспект Жибек Жолу;

проспект Жибек Жолу — улица Орозбекова;

проспект Жибек Жолу — улица Ростовская.

В ГУОБДД отмечают, что информация о наиболее проблемных участках дорожной сети поможет снизить аварийность, сократить число пострадавших, а также привлечь внимание к необходимости соблюдения ПДД.

Уточняется, что именно на вышеперечисленных перекрестках ежегодно фиксируется наибольшее количество аварий, включая с участием пешеходов.

Интерактивная карта доступна пользователям 2ГИС.