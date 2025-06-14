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Общество

В ГУОБДД назвали самые аварийные перекрестки в Бишкеке (список)

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) запустило обновленную интерактивную карту, на которой обозначены наиболее аварийные перекрестки Бишкека. В ней отражены 40 участков, где зафиксировано наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий.

На карте эти места отмечены специальными символами — красными восклицательными знаками. Водители и пешеходы, пользующиеся мобильным приложением 2ГИС, теперь могут заранее оценить уровень риска на маршруте и принять меры предосторожности.

Проект реализован в рамках кампании по профилактике ДТП и направлен на повышение культуры дорожного поведения.

Самые опасные перекрестки столицы:

  • улица Ахунбаева — улица 7 Апреля;
  • улица 7 Апреля — улица Горького;
  • улица 7 Апреля — улица Исакеева;
  • улица Абдрахманова — улица Киевская;
  • улица Абдрахманова — улица Московская;
  • улица Абдрахманова — улица Пушкина;
  • улица Анкара — улица Виноградная;
  • улица Ахунбаева — улица Байтика Баатыра;
  • улица Ахунбаева — улица Садырбаева;
  • улица Ахунбаева — улица Тыналиева;
  • улица Ахунбаева — проспект Ч.Айтматова;
  • улица Ахунбаева — улица Шоты Руставели;
  • улица Байтика Баатыра — улица Токомбаева;
  • улица Байтика Баатыра — улица Масалиева;
  • улица Байтика Баатыра — улица Горького;
  • улица Байтика Баатыра — улица Скрябина;
  • улица Байтика Баатыра — улица Суеркулова;
  • проспект Дэн Сяопина — улица Кайназаровой;
  • проспект Чуй — улица Павлова;
  • проспект Чуй — улица Суюнбаева;
  • улица Юнусалиева — улица Койбагарова;
  • улица Юнусалиева — улица Суеркулова;
  • проспект Чуй — улица Курманджан Датки;
  • проспект Чуй — улица Кулиева;
  • проспект Чуй — бульвар Молодой Гвардии;
  • проспект Чуй — улица Гоголя;
  • проспект Чингиза Айтматова — улица Гагарина;
  • проспект Чингиза Айтматова — улица Жаманбаева;
  • проспект Чингиза Айтматова — улица Масалиева;
  • Ч.Айтматова — Айни;
  • улица Токомбаева — улица Жукеева-Пудовкина;
  • Токомбаева — Жетикашкаевой;
  • улица Токомбаева — улица Куттубаева;
  • улица Масалиева — улица Тыналиева;
  • улица Масалиева — улица Токтоналиева;
  • улица Ибраимова — улица Фрунзе;
  • бульвар Молодой Гвардии — проспект Жибек Жолу;
  • проспект Жибек Жолу — улица Орозбекова;
  • проспект Жибек Жолу — улица Ростовская.

В ГУОБДД отмечают, что информация о наиболее проблемных участках дорожной сети поможет снизить аварийность, сократить число пострадавших, а также привлечь внимание к необходимости соблюдения ПДД.

Уточняется, что именно на вышеперечисленных перекрестках ежегодно фиксируется наибольшее количество аварий, включая с участием пешеходов.  

Интерактивная карта доступна пользователям 2ГИС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332722/
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