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Общество

В Кыргызстане уровень бедности составил 25,7 процента и снизился на 4,1 пункта

В 2024 году уровень бедности составил 25,7 процента и по сравнению с 2023-м снизился на 4,1 процентных пункта. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета.

Отмечается, что стоимостная величина общей черты бедности за отчетный период составила 65 тысяч 417 сомов в год на душу населения, крайней бедности — 41 тысяча 349 сомов.

За чертой бедности в 2024 году проживали 1 миллион 871 тысяча человек, из которых почти 62 процента являлись жителями сельских населенных пунктов.

В Нацстаткоме дополнили, что уровень бедности по сравнению с предыдущим годом снизился во всех областях республики. В Чуйской области он снизился на 4,9 процентных пункта, в Баткенской — на 4,1, Таласской — на 3,3, Джалал-Абадской — на 3,2 процентных пункта, в Иссык-Кульской и Нарынской областях — на 2,6 и 2,1 процентных пункта соответственно.

Также значительное снижение уровня бедности наблюдалось в Бишкеке — на 9 процентных пункта и в городе Оше— на 6,3 процентных пункта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332710/
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