16 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 5;
- 9.00-13.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 6-8-я);
- 8.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Босого, Кок-Жар);
- 9.00-17.00 — улица Айтматова, 47, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Абаданова), «Тынчтык» (улица Адилет), «Ала-Тоо» (улицы Белмазар, Кок-Кыял, Улук-Тоо, Таш-Арык), отрезки улиц Тендик, Илим, Тынчтык, Мыскал, жилмассивы «Жениш» (улицы Молдакунова, Боталиева-2 — Боталиева-5, Пригородная-1 — Пригородная-3, водозабор), отрезки улиц Профессора Зимы, Наримановской, село Нижняя Ала-Арча (переулок Весенний, улицы Адырская, Белинского, переулок Карасуйский, улицы Колхозная, Новая);
- 9.00-12.00 — микрорайон «Джал», отрезки улиц Асаналиева, Красной, Гагарина, Кочкорской;
- 11.00-18.00 — село Маевка, улица МТФ-2.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кок-Жар (жилмассив 44 га, улицы Чон-Багыш, Новостройка), Васильевка (улицы Набережная, Верхняя, Солто-Ата, контур № 554, участок, МТФ, переулок Клубный, улица Юбилейная), Арчалы (улицы Ала-Арчинская, Адамкул), Таш-Добо, Байтик;
Жайылский РЭС
- 9.00-16.30 — город Кара-Балта (улицы Тельмана, Тоголока Молдо, Карла Маркса);
- 9.00-17.00 — села Буденовка (улица Центральная), Суусамыр;
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улица Чолпон), Кызыл-Байрак (улица Жукеева-Пудовкина);
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — город Кант (1-й микрорайон, улицы 50 лет Октября, Гагарина, Абрикосова, Парковая, 25-го Партсъезда, Тагаева, 60 лет СССР, 50 лет Октября, 60 лет ВЛКСМ, переулки Кармышева, Мирный);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Тюлек (улица Токтогула, зерноток), Беловодское (улицы Железноорожная, Звездная), Александровка (улица Школьная), Беш-Курюк (улицы Мааке, Чокенова), Петровка (улицы Киргизская, Ленина, Ломоносова, Центральная, МТФ, Шевченко, Новостройка);
Сокулукский РЭС
- 9.00-12.00 — село Сокулук (улица Фрунзе);
- 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Железнодорожная, Карагачева, Мельничная, Труда, переулок Карагачева), 1 Мая (ДЭУ-39, АБЗ «Сокулук», ГП «Кыргызавтожол»), Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Крупская, МТФ, Проектируемая, Западная, Степная, Станция «Сокулук», МТФ, Северная, контуры 148 и 151, улицы Келечек, Шанхай), Жаны-Жер (улицы Больничная, Лесная);
- 9.00-18.00 — село Токбай (улицы Исмаила, Проектируемая);
- 9.30-17.00 — поселок Северный (улицы Калинина, Киргизская, Панфилова);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Тельман (улица Айтымбет), Первомайское (улица Труда);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — село Алчалу (улица Партизанская), город Токмак (улицы Ибрагимова, Дунларова, Пушкина, Фучика), село Кегети (улицы Сасыкулова, Кочкорбай);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Карагай Булак (улица Четинди), Станция «Ивановка» (улицы Чапаева, Московская, Исмаилова).