16 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 5;

9.00-13.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 6-8-я);

8.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Босого, Кок-Жар);

9.00-17.00 — улица Айтматова, 47, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Абаданова), «Тынчтык» (улица Адилет), «Ала-Тоо» (улицы Белмазар, Кок-Кыял, Улук-Тоо, Таш-Арык), отрезки улиц Тендик, Илим, Тынчтык, Мыскал, жилмассивы «Жениш» (улицы Молдакунова, Боталиева-2 — Боталиева-5, Пригородная-1 — Пригородная-3, водозабор), отрезки улиц Профессора Зимы, Наримановской, село Нижняя Ала-Арча (переулок Весенний, улицы Адырская, Белинского, переулок Карасуйский, улицы Колхозная, Новая);

9.00-12.00 — микрорайон «Джал», отрезки улиц Асаналиева, Красной, Гагарина, Кочкорской;

11.00-18.00 — село Маевка, улица МТФ-2.