Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет малышам новую сказку

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова приглашает на премьеру сказки «Моя счастливая ферма». Об этом сообщается на сайте ГНРТД.

«Жил-был фермер, и был у него трактор синий, а еще поле и грядки, да друзья меньшие — куры, утки, коровки да овечки. «Что же в этом необычного?» — спросите вы. А то, что на ферме всегда все шло гладко — куры сыты, грядки политы. Но вот приключилось такое, что на ферме поселились две вороны-помощницы, и все пошло не плану. Мы познакомим ваших детей с животными и их звуками, овощами и фруктами, привьем любовь к труду и расскажем о важности помогать друг другу», — написали авторы.

Спектакль рассчитан на детей 0-4 лет и будет проходить в «Бэби театре».

Напомним, «Бэби театр» — это дополнительная сценическая площадка, на которой идут спектакли только для самых маленьких зрителей. Представления проходят не на сцене, а в уютном зале с мягким ковром и подушками на полу. Спектакли интерактивные, игровые, а это значит, что ребята смогут не только посмотреть сказку, но и стать ее полноценными участниками.