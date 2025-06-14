14:51
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет малышам новую сказку

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова приглашает на премьеру сказки «Моя счастливая ферма». Об этом сообщается на сайте ГНРТД.

«Жил-был фермер, и был у него трактор синий, а еще поле и грядки, да друзья меньшие — куры, утки, коровки да овечки. «Что же в этом необычного?» — спросите вы. А то, что на ферме всегда все шло гладко — куры сыты, грядки политы. Но вот приключилось такое, что на ферме поселились две вороны-помощницы, и все пошло не плану. Мы познакомим ваших детей с животными и их звуками, овощами и фруктами, привьем любовь к труду и расскажем о важности помогать друг другу», — написали авторы.

Спектакль рассчитан на детей 0-4 лет и будет проходить в «Бэби театре».

Напомним, «Бэби театр» — это дополнительная сценическая площадка, на которой идут спектакли только для самых маленьких зрителей. Представления проходят не на сцене, а в уютном зале с мягким ковром и подушками на полу. Спектакли интерактивные, игровые, а это значит, что ребята смогут не только посмотреть сказку, но и стать ее полноценными участниками.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332681/
просмотров: 359
Версия для печати
Материалы по теме
Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театры Рязань шаарына гастролго кетти
Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова отправился с гастролями в Рязань
Труппа Ошского драмтеатра пополнилась выпускниками института имени Щепкина
В Бишкеке впервые гастролирует Восточно-Казахстанский театр драмы и оперетты
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Бишкеке ожидаются гроза и&nbsp;сильный ветер Штормовое предупреждение. В Бишкеке ожидаются гроза и сильный ветер
В&nbsp;Бишкеке 14&nbsp;июня закроют Южную магистраль в&nbsp;связи с&nbsp;ночным забегом В Бишкеке 14 июня закроют Южную магистраль в связи с ночным забегом
Бишкек бьет тревогу: легендарная &laquo;Дзержинка&raquo; может исчезнуть Бишкек бьет тревогу: легендарная «Дзержинка» может исчезнуть
Отопление и&nbsp;горячая вода подорожали в&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;июня 2025 года Отопление и горячая вода подорожали в Кыргызстане с 1 июня 2025 года
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; представило обновленный модуль заказов кодов маркировки ЗАО «Альфа Телеком» представило обновленный модуль заказов кодов маркировки
Миллион возможностей с&nbsp;MKassa от&nbsp;MBANK: комиссия 0&nbsp;процентов на&nbsp;прием платежей Миллион возможностей с MKassa от MBANK: комиссия 0 процентов на прием платежей
Электронный патент в&nbsp;вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей Электронный патент в вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей
Центр аналитики и&nbsp;развития предпринимательства помогает в&nbsp;выборе партнеров Центр аналитики и развития предпринимательства помогает в выборе партнеров
14 июня, суббота
14:29
В Астане обсудили условия пребывания кыргызстанцев в Казахстане В Астане обсудили условия пребывания кыргызстанцев в Ка...
14:17
Хадж-2025. Первая группа паломников вернулась в Кыргызстан
14:15
Новый гимн Кыргызстана. В Минкультуры обещают открытый и прозрачный конкурс
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 14 июня. Что подорожало за неделю
13:56
В ГУОБДД назвали самые аварийные перекрестки в Бишкеке (список)