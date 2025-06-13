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Общество

Реальный размер зарплаты врачей назвал министр здравоохранения Кыргызстана

Средняя зарплата врачей в Кыргызстане составляет 22-23 тысячи сомов. Об этом в прямом эфире сообщил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев.

Он привел в пример отделение неврологии Национального госпиталя, где лечат тяжелых пациентов после инсульта.

«Один врач с 40-летним стажем сказал, что получает зарплату 23 тысячи сомов. Такова реальная ситуация. Зарплату в 100 тысяч сомов получают один-два врача по стране, они практически живут в больнице — постоянные дежурства и высокая нагрузка», — сказал министр.

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Он отметил, что в этом году, по информации Минфина, повысят зарплаты санитаркам, а в следующем — на 50 процентов всем — врачам, медсестрам, санитарам, а также бухгалтерам и экономистам, работающим в больницах.

«У последних зарплата всего 12 тысяч сомов в месяц, они тоже увольняются. Основной источник повышения доходов медработников — увеличение базового оклада за счет республиканского бюджета. Второй источник — доплаты за счет спецсчета, стоимость платных услуг утверждена антимонопольным органом. Размер спецсчета напрямую зависит от профессионализма руководителей организаций здравоохранения», — добавил Эркин Чечейбаев.

По его данным, на 10 тысяч населения в Кыргызстане приходится 17,5 врача. Для сравнения: в Казахстане это показатель составляет 40,7, Узбекистане — 23, Грузии — 51.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332668/
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