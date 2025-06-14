В Бишкеке 14 июня облачно. Температура воздуха ожидается +32 градуса.
Памятные даты
Всемирный день донора крови
Дата приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера (1868-1943), австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.
Международный день блогера
Идея проведения этого праздника родилась в 2004 году. Сразу 500 человек из более чем 40 стран, объединившись, решили, что им нужен свой день — своего рода символ дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира.
В Российской империи законодательно запрещен воскресный труд
14 июня 1897 года император Николай II издал закон, запрещающий труд на фабриках, заводах и других предприятиях в воскресенье и праздничные дни. По соглашению промышленника с рабочими последние могли быть занимаемы работой в воскресный день взамен будничного.
Люди, которые меняли мир
Родился писатель Кудайберген Джапаров (Кукен Сатаров)
Родился 14 июня 1933 года в селе Соз Сокулукского района.
Печатается с 1956-го. В 1959 году издана первая книга повестей и рассказов «Абыш». Автор пьес «Гордецы», «Девичья месть» и других.
В 1979-м издана его книга «В город пришла весна» на русском языке.
Умер прозаик Аман Саспаев
Родился в селе Кен-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области.
Куда сходить
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