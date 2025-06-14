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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 14 июня облачно. Температура воздуха ожидается +32 градуса.

Памятные даты

Всемирный день донора крови

Дата приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера (1868-1943), австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.

Международный день блогера

Идея проведения этого праздника родилась в 2004 году. Сразу 500 человек из более чем 40 стран, объединившись, решили, что им нужен свой день — своего рода символ дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира.

В Российской империи законодательно запрещен воскресный труд

14 июня 1897 года император Николай II издал закон, запрещающий труд на фабриках, заводах и других предприятиях в воскресенье и праздничные дни. По соглашению промышленника с рабочими последние могли быть занимаемы работой в воскресный день взамен будничного.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Кудайберген Джапаров (Кукен Сатаров)

Родился 14 июня 1933 года в селе Соз Сокулукского района.

Печатается с 1956-го. В 1959 году издана первая книга повестей и рассказов «Абыш». Автор пьес «Гордецы», «Девичья месть» и других.

В 1979-м издана его книга «В город пришла весна» на русском языке.

Умер прозаик Аман Саспаев

Родился в селе Кен-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области.

Творческая биография писателя началась в 1947 году. В 1966-м издан его первый сборник рассказов «Мальва». Его перу принадлежат роман «Парторг», ряд сборников повестей и рассказов. Основной тематикой произведений писателя являются жизнь и быт, социальное положение эмигрантов в КНР.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332661/
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