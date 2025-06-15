В Бишкеке 15 июня небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +34 градуса.

Памятные даты

День работника противопожарной службы Кыргызской Республики

Фото 24.kg. Пожарная часть в Бишкеке

15 июня 1926-го решением областной сессии Фрунзенского горсовета во Фрунзе создана первая профессиональная пожарная команда. В ее штате состояли девять человек, на вооружении которых были четыре конных экипажа и одна автомашина. На юге республики подобная служба появилась три года спустя, в 1929-м.

Сегодня в состав противопожарной службы страны входят более 80 боеспособных подразделений, в которых трудится более 3 тысяч пожарных.

День работников водного хозяйства Кыргызской Республики

Фото Азиза Момункулова. Озеро Кель-Суу

Отмечается в третье воскресенье июня.

Кыргызстан располагает значительными запасами водных ресурсов: около 45 миллиардов кубометров в год поверхностного речного стока, 13 миллиардов кубометров потенциальных запасов подземных вод, 1 тысяча 745 миллиардов кубометров озерной воды и 650 миллиардов кубометров ледников.

В системе водного хозяйства республики работает около 6 тысяч человек.

Создана Шанхайская организация сотрудничества

О создании ШОС объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР) Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном.

До этого все указанные государства, за исключением РУз, были участниками «Шанхайской пятерки» — политического объединения, основанного на соглашениях об укреплении доверия в военной области в районе границы (Шанхай, 1996) и взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы (Москва, 1997).

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Муса Адышев

Фото из интернета. Профессор Муса Адышев

Родился 15 июня 1915 года в селе Гульча. Советский геолог, специалист в области металлогении, региональной геологии, литологии и геохимии. Академик (1961), президент Академии наук Киргизской ССР (1978), доктор геолого-минералогических наук (1969), профессор (1971).

Впервые выделил и обосновал стратиграфическое положение Тянь-Шаньской черносланцевой геологической провинции. Дал новую биогеохимическую классификацию углеродистых формаций, установил палеогеографические и геохимические условия литогенеза и накопления руд, разработал научные основы прогнозирования редкометаллического осадочного оруденения.

Скоропостижно скончался 1 января 1979-го во Фрунзе.

Родилась государственный деятель Кулийпа Кондучалова

В 1920 году в селе Кара-Жыгач родилась кыргызский государственный деятель Кулийпа Кондучалова, министр иностранных дел (1953-1963).

В 1958-м она становится министром культуры и остается на этой должности в течение 22 лет (1958-1980). Именно тогда мир узнал о прозе Чингиза Айтматова. В те годы отечественное оперное искусство и балет достигли расцвета, а национальный кинематограф окрестили «кыргызским чудом».

Кулийпа Кондучалова дружила со многими великими людьми. Ее близкими подругами стали балерина Бюбюсара Бейшеналиева и оперная певица Сайра Киизбаева. По ее заказу композитор Дмитрий Шостакович написал сюиту на русско-кыргызскую тему.

Фото Минкультуры КР. Кулийпа Кондучалова на совещании

Умерла 7 сентября 2013-го в Бишкеке.

Родился художник Макен Сыдыкбаев

Родился 15 июня 1937 года в селе Кытай Иссык-Кульской области.

С 1957-го — участник различных выставок и гастролей. Наибольшего успеха в изобразительном искусстве добился как театральный художник-постановщик. Художник работает также и в станковой живописи, в основном в пейзажном жанре («Осень», «В горах»).

Фото из интернета. В горах. 1969

С 1967 года — член Союза художников СССР. В 2004-м удостоен звания народного художника КР.

Родился прыгун в высоту Игорь Паклин

Родился 15 июня 1963 года во Фрунзе. Вице-чемпион мира, чемпион Европы, чемпион Европы в помещениях.

В течение почти двух лет являлся рекордсменом мира с результатом 2,41 метра. До сих пор числится как один из самых выдающихся результатов в истории спорта. Выше Игоря Паклина с рекордами прыгали только два спортсмена — швед Патрик Шеберг (2,42) и кубинец Хавьер Сотомайор (2,45).

По окончании карьеры — на тренерской работе. Самая известная его воспитанница — Татьяна Ефименко, чемпионка Азиатских игр, личный рекорд — 1,97 метра.

По мнению Международной любительской легкоатлетической федерации, стоит на втором месте после Валерия Брумеля в списке лучших легкоатлетов мира за всю историю.

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