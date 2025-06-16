Объем валового внутреннего продукта Кыргызстана за январь — май 2025 года достиг, по предварительной оценке, 573,1 миллиарда сомов и по сравнению с пятью месяцами 2024-го увеличился на 12,3 процента.

Рост ВВП обеспечили отрасли товарного производства, сферы услуг и чистые налоги на продукты.

Рост отраслей товарного производства, в отличие от января — мая прошлого года, достиг 18,2 процента, отраслей, оказывающих услуги, — 9,2 процента, а чистых налогов на продукты — 12 процентов.

24.kg анализирует официальные данные Национального статистического комитета. Мы, как и прежде, не можем судить о полном соответствии этих цифр реальной экономической ситуации в республике, так как альтернативные источники информации о состоянии экономики КР отсутствуют.

При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с прошлым годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна, что влияет на экономические показатели, особенно при пересчете на другие валюты, хотя в этом обзоре мы оперируем официальными сведениями в сомах.

Наибольшую долю в структуре ВВП заняли отрасли, оказывающие услуги, — их вклад составил 52,9 процента. Доля промышленности достигла 19,1 процента, оптовой и розничной торговли — 14,4 процента, строительства — 6,6 процента и сельского хозяйства — 4,8 процента.Кстати, доля сферы услуг сократилась на 0,8 процента, в отличие от 2024-го. Показатель товарного производства, наоборот, увеличился на 2,4 процента — до 30,5 процента за счет роста строительства и промышленности.

Доля сельского хозяйства сократилась на 0,4 процента — до 4,8 процента ВВП.

Промышленность

Промышленный сектор Кыргызстана продолжает уверенно расти. Объем выпуска продукции в январе — мае этого года составил более 257,87 миллиарда сомов, что на 13,8 процента больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Основной вклад в увеличение показателей внес рост производства:

фармацевтической продукции (в 1,7 раза);

пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий (в 1,6 раза);

деревянных и бумажных изделий, продукции полиграфической деятельности (на 45,2 процента);

резиновых, пластмассовых изделий и строительных материалов (на 34,4 процента);

очищенных нефтепродуктов (на 25,4 процента);

добычи полезных ископаемых (на 6,5 процента).

Повышение объема обеспечения электроэнергией, газом и паром обеспечено ростом производства электроэнергии, составив 9,7 процента. Увеличение объема водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья обеспечено в основном повышением сбора, обработки и распределения воды — в 2,3 раза.

Вместе с тем отмечалось снижение объемов в текстильном производстве и производстве одежды (на 4,1 процента).

Положительные тенденции наблюдались в строительстве, где увеличение объемов производства составило 48,3 процента, в оптовой и розничной торговле — 10,8 процента, а также в сельском хозяйстве — 3 процента.

Прогнозы экспертов

Национальный банк Кыргызстана пересмотрел и улучшил прогноз на рост экономики республики в 2025 году. По данным регулятора, он составит около 8,5-9 процентов.

На изменение прогноза повлияли увеличение инвестиционной активности, рост реальных доходов граждан и повышенный спрос на товары и услуги. Национальный банк КР

«Прирост будет поддержан обрабатывающей промышленностью, оптовой и розничной торговлей, а также сектором строительства, демонстрирующими уверенный рост благодаря мерам фискальной политики и наблюдаемой активной деятельности субъектов предпринимательства», — говорится в прогнозе.

По прогнозу НБ КР, в 2026-м рост реального ВВП ожидают на уровне 6,1 процента.