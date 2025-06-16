12:30
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Рост экономики Кыргызстана превысил 12 процентов. Итоги января — мая 2025 года

Объем валового внутреннего продукта Кыргызстана за январь — май 2025 года достиг, по предварительной оценке, 573,1 миллиарда сомов и по сравнению с пятью месяцами 2024-го увеличился на 12,3 процента.

Рост ВВП обеспечили отрасли товарного производства, сферы услуг и чистые налоги на продукты.

Рост отраслей товарного производства, в отличие от января — мая прошлого года, достиг 18,2 процента, отраслей, оказывающих услуги, — 9,2 процента, а чистых налогов на продукты — 12 процентов.

  • 24.kg анализирует официальные данные Национального статистического комитета. Мы, как и прежде, не можем судить о полном соответствии этих цифр реальной экономической ситуации в республике, так как альтернативные источники информации о состоянии экономики КР отсутствуют.

При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с прошлым годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна, что влияет на экономические показатели, особенно при пересчете на другие валюты, хотя в этом обзоре мы оперируем официальными сведениями в сомах.

Наибольшую долю в структуре ВВП заняли отрасли, оказывающие услуги, — их вклад составил 52,9 процента. Доля промышленности достигла 19,1 процента, оптовой и розничной торговли — 14,4 процента, строительства — 6,6 процента и сельского хозяйства — 4,8 процента.
Кстати, доля сферы услуг сократилась на 0,8 процента, в отличие от 2024-го. Показатель товарного производства, наоборот, увеличился на 2,4 процента — до 30,5 процента за счет роста строительства и промышленности.

Доля сельского хозяйства сократилась на 0,4 процента — до 4,8 процента ВВП.

Промышленность

Промышленный сектор Кыргызстана продолжает уверенно расти. Объем выпуска продукции в январе — мае этого года составил более 257,87 миллиарда сомов, что на 13,8 процента больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Основной вклад в увеличение показателей внес рост производства:

  • фармацевтической продукции (в 1,7 раза);

  • пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий (в 1,6 раза);

  • деревянных и бумажных изделий, продукции полиграфической деятельности (на 45,2 процента);

  • резиновых, пластмассовых изделий и строительных материалов (на 34,4 процента);

  • очищенных нефтепродуктов (на 25,4 процента);

  • добычи полезных ископаемых (на 6,5 процента).

Повышение объема обеспечения электроэнергией, газом и паром обеспечено ростом производства электроэнергии, составив 9,7 процента. Увеличение объема водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья обеспечено в основном повышением сбора, обработки и распределения воды — в 2,3 раза.

Вместе с тем отмечалось снижение объемов в текстильном производстве и производстве одежды (на 4,1 процента).

Положительные тенденции наблюдались в строительстве, где увеличение объемов производства составило 48,3 процента, в оптовой и розничной торговле — 10,8 процента, а также в сельском хозяйстве — 3 процента.

Прогнозы экспертов

Национальный банк Кыргызстана пересмотрел и улучшил прогноз на рост экономики республики в 2025 году. По данным регулятора, он составит около 8,5-9 процентов.

На изменение прогноза повлияли увеличение инвестиционной активности, рост реальных доходов граждан и повышенный спрос на товары и услуги.

Национальный банк КР 

«Прирост будет поддержан обрабатывающей промышленностью, оптовой и розничной торговлей, а также сектором строительства, демонстрирующими уверенный рост благодаря мерам фискальной политики и наблюдаемой активной деятельности субъектов предпринимательства», — говорится в прогнозе.

По прогнозу НБ КР, в 2026-м рост реального ВВП ожидают на уровне 6,1 процента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332646/
просмотров: 284
Версия для печати
Материалы по теме
За счет чего растет экономика Кыргызстана. Итоги января — апреля 2025 года
В Кыргызстане рост промышленности. Экономические итоги февраля 2025 года
Из стратосферы на землю. Какими экономическими событиями запомнился 2024 год
Садыр Жапаров: Экономика Кыргызстана выходит на новый уровень развития
Эдиль Байсалов решил поспорить с аналитиками по поводу роста ВВП Кыргызстана
Торговля Кыргызстана. Объем импорта превысил экспорт в шесть раз с начала года
Итоги мая. Рост экономики Кыргызстана замедлился, но пока остается высоким
Цены в Кыргызстане. Их рост замедлился, но продукты и тарифы продолжают дорожать
Итоги апреля. Рост экономики Кыргызстана замедлился, но пока остается высоким
Итоги марта. ВВП растет, но промышленный сектор Кыргызстана замедляется
Популярные новости
Бишкек&nbsp;&mdash; один из&nbsp;самых дорогих городов с&nbsp;наименьшими доходами Бишкек — один из самых дорогих городов с наименьшими доходами
Кыргызстан включен в&nbsp;список стран, гражданам которых могут запретить въезд в&nbsp;США Кыргызстан включен в список стран, гражданам которых могут запретить въезд в США
Отопление и&nbsp;горячая вода подорожали в&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;июня 2025 года Отопление и горячая вода подорожали в Кыргызстане с 1 июня 2025 года
Озеро Иссык-Куль: экологи бьют тревогу, госорганы молчат Озеро Иссык-Куль: экологи бьют тревогу, госорганы молчат
Бизнес
Moody&rsquo;s улучшило прогноз по&nbsp;кредитному рейтингу Узбекистана Moody’s улучшило прогноз по кредитному рейтингу Узбекистана
Топ-клубы, громкие матчи, жара на&nbsp;поле&nbsp;&mdash; Клубный Кубок мира FIFA на&nbsp;O!TV Топ-клубы, громкие матчи, жара на поле — Клубный Кубок мира FIFA на O!TV
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; представило обновленный модуль заказов кодов маркировки ЗАО «Альфа Телеком» представило обновленный модуль заказов кодов маркировки
Миллион возможностей с&nbsp;MKassa от&nbsp;MBANK: комиссия 0&nbsp;процентов на&nbsp;прием платежей Миллион возможностей с MKassa от MBANK: комиссия 0 процентов на прием платежей
16 июня, понедельник
12:27
Из-за жары увеличивается количество обращений в скорую помощь Бишкека Из-за жары увеличивается количество обращений в скорую...
12:19
Гнездо на опоре ЛЭП в Чуйской области. Птенцы редкой птицы выжили и улетели
12:10
В Бостери ограбили мужчину: подозреваемых задержали по горячим следам
12:10
Гонка ядерных вооружений набирает обороты: какие страны имеют боеголовки
12:02
Незаконную радикальную религиозную ячейку нейтрализовали в Бишкеке