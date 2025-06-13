За повышение страховых взносов выступил министр здравоохранения Кыргызстана

Министр здравоохранения КР Эркин Чечейбаев поднял в прямом эфире вопрос повышения страховых взносов.

По его словам, структура системы здравоохранения в республике очень хорошая.

«К примеру, система медицинского страхования внедрена в Кыргызстане одной из первых на пространстве СНГ, потом этот опыт перенимали Казахстан и Россия. Но какая бы хорошая ни была машина, пусть даже Ferrari, без бензина она не тронется с места. Так и нашей системе нужен «бензин», хорошее финансирование, а страховые взносы очень низкие», — сказал министр.

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Он отметил, что работодатели оплачивают двухпроцентный тариф, а граждане не платят.

«За детей, пенсионеров, льготные категории и официальных безработных взносы оплачивает государство. Поэтому недавно внесли предложение о повышении страховых взносов до 5 процентов, и чтобы гражданин сам платил 2 процента из своей зарплаты. Это увеличило бы бюджет Фонда ОМС, а значит, у больниц и поликлиник улучшились бы условия», — добавил Эркин Чечейбаев.