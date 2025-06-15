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Общество

Афиша Бишкека на неделю: концерты, кино и выставки

16 июня. Концерт «Тюркский разговорник»

Это комедийное шоу об особенностях тюркских народов и их традициях. Комики будут искать общие слова, праздники и обычаи среди тюрков и познакомят зрителей с неизвестными ранее собратьями по общему наследию.

Jannat Regency, 18.30.

17-20 июня. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

3-23 июня. Выставка Алексея Нольфина

Экспозиция посвящена юбилею известного забайкальского художника Алексея Нольфина (масляная живопись, акварель).

«Галерея М» в ЦУМ-2, 10.00-20.00.

17 июня. Отчетный концерт школы-студии балета «Антре»

Это не просто отчет, а настоящий спектакль, в котором раскрываются талант, труд и любовь к искусству каждого участника.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.


19 июня. Концерт «Классика при свечах»

Вас ждет удивительное музыкальное путешествие сквозь времена — от Вивальди и Пьяццоллы до современной классики и мелодий, знакомых каждому сердцу. В программе: струнный квартет, рояль, квартет саксофонов, аккордеон, флейта.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

19 июня. Кинопремьеры

«Жубайым» (комедия). Улук решает развестись с женой Элизой после двух месяцев брака. Увидев это, его родители решают устроить ему урок — и инсценируют собственный развод. Все идет по плану, пока шутка не становится слишком реальной. Семейная комедия о том, как легко сыграть в развод — и как сложно вернуть любовь.

«Элио» (мультфильм). 11-летний Элио, неудачник с богатой фантазией, случайно телепортируется в Коммуниверс — межпланетную организацию, объединяющую представителей далеких галактик. Ошибочно назначенный послом Земли и совершенно не готовый к такому давлению, Элио должен установить новые связи с эксцентричными инопланетянами, пройти ряд серьезных испытаний и узнать, кем ему суждено быть на самом деле.

«Магия четырех стихий» (семейный). Юная Ива получает в наследство от бабушки домик в заколдованном лесу и магический дар — она должна стать хранительницей стихии огня. Вместе со своим верным помощником огненным лисом она отправляется на поиски чародеек, отвечающих за стихии воды, земли и воздуха. Только объединив свои силы, они могут спасти волшебный мир.

«Синистер. Из тьмы» (ужасы). В природном заповеднике Швеции пропадает женщина, и смотрительница Ангелика обращается за помощью к своему бывшему парню Виктору, который работает кинологом. Исследуя пещеры, они сталкиваются с мстительным духом.

«28 лет спустя» (ужасы). 28 лет в Великобритании бушует вирус, превращающий зараженных в агрессивных плотоядных тварей. В этом ужасном мире маленький мальчик пытается найти врача для умирающей мамы.

«Кровавый урожай» (ужасы). Юная Куинн вместе с отцом перебирается в провинциальный городок, чтобы начать жизнь с чистого листа. Но здесь они сталкиваются со зловещей тайной, окруженной ореолом жутких смертей и исчезновений. Вскоре ужасающий клоун Френдо — некогда невинный талисман городка — начинает убивать одноклассников Куинн.

20 июня. Спектакль «В чаще»

Спектакль поставлен по мотивам рассказов японского писателя, классика новой японской литературы Рюноскэ Акутагавы. Зрителям будет интересно познакомиться с особенной и уникальной японской культурой, которая образует особенный сплав с современными ценностями и нравственными ориентирами, сохранившими актуальность древних ритуалов и традиций, дошедших до наших дней.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

20 июня. Концерт Миши Марвина

Миша Марвин — российский и украинский поп-певец, участник лейбла Black Star. Прозвучат любимые хиты: «С ней», «Не надо быть сильной», «Вдвоем» и многие другие.

Boho City Bar, 20.00.

20 июня. Кинопоказ

Зрители увидят «Женщина есть женщина» (1961) Жан-Люка Годара — игривый фильм о девушке, мечтающей о ребенке. Годар соединяет мюзикл и философию, превращая бытовое в стильное и дерзкое кино.

ololoOrmonKhan, 19.00.

20 июня. Творческий вечер Абира Касенова

В программе живое исполнение песен, которые трогают душу.

Рестобар Teleport, 21.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332639/
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