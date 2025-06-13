Афиша Бишкека на выходные: «Маленький принц», киноквиз и приготовление курутоба

Театры

14 июня. Спектакль «Эти свободные бабочки»

Это абсолютно бродвейская история о любви. Он сын известной писательницы, она взбалмошная, экстравагантная, мечтает о карьере актрисы в местном театре. На пути к счастливому финалу обоим предстоят искушения и испытания.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

14 июня. Спектакль «Что скажет Гульмира»

Это документальный спектакль в жанре автофикшн, основанный на реальной истории одной из самых известных актрис Кыргызстана — Гульмиры Турсунбаевой. Он построен в формате живого диалога, где второй персонаж помогает раскрыть историю: не как интервьюер, а как проводник, собеседник, а иногда — и соигрок.

«Театр 705», 18.00.

15 июня. Спектакль «Ворон»

Чтобы спасти брата от проклятья, Дженнаро крадет принцессу Армиллу. Похищение не остается безнаказанным: маг Норандо, отец Армиллы, сообщает Дженнаро, что в ночь, когда его брат король Милон возляжет с похищенной принцессой, на него нападет чудовище. Но вот незадача, если Дженнаро расскажет об этом брату, он превратится в мрамор.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

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