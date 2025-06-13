Афиша Бишкека на выходные: «Маленький принц», киноквиз и приготовление курутоба

Театры
14 июня. Спектакль «Эти свободные бабочки»
Это абсолютно бродвейская история о любви. Он сын известной писательницы, она взбалмошная, экстравагантная, мечтает о карьере актрисы в местном театре. На пути к счастливому финалу обоим предстоят искушения и испытания.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.
14 июня. Спектакль «Что скажет Гульмира»
Это документальный спектакль в жанре автофикшн, основанный на реальной истории одной из самых известных актрис Кыргызстана — Гульмиры Турсунбаевой. Он построен в формате живого диалога, где второй персонаж помогает раскрыть историю: не как интервьюер, а как проводник, собеседник, а иногда — и соигрок.
«Театр 705», 18.00.
15 июня. Спектакль «Ворон»
Чтобы спасти брата от проклятья, Дженнаро крадет принцессу Армиллу. Похищение не остается безнаказанным: маг Норандо, отец Армиллы, сообщает Дженнаро, что в ночь, когда его брат король Милон возляжет с похищенной принцессой, на него нападет чудовище. Но вот незадача, если Дженнаро расскажет об этом брату, он превратится в мрамор.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.
Выставки, ярмарки
14-15 июня. Постоянные выставки музея
Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
3-23 июня. Выставка Алексея Нольфина
Экспозиция посвящена юбилею известного забайкальского художника Алексея Нольфина (масляная живопись, акварель).
«Галерея М» в ЦУМ-2, 10.00-20.00.
Концерты, фестивали, выступления
11-15 июня. III Бишкекский международный кинофестиваль
Фестиваль объединяет режиссеров, сценаристов, продюсеров, актеров, кинокритиков и экспертов со всего мира, создавая возможности для профессионального роста, творческого взаимодействия и международного сотрудничества. Также пройдет Неделя французского и немецкого кино.
14 июня. Концерт «Музыка стихий»
Мы приглашаем вас на уникальную шоу-программу при свете свечей, в которой будут представлены самые известные и романтичные мелодии современности, а также легендарные темы из саундтреков и шедевры классического искусства.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.
14-15 июня. Fusion Concept Kyrgyzstan Qualifier
На танцевальном фестивале лучших выявят в нескольких номинациях. А победитель в категории Freestyle 2×2 поедет в Париж на мировой чемпионат по современным танцам.
Спортивный комплекс школы-гимназии № 29, 10.00.
15 июня. Аудиоспектакль «Дух города»
Узнайте Бишкек с новой стороны через историю 12-летней девочки Лу, которая впервые знакомится с духом своего родного города.
Сквер имени Максима Горького, 13.00.
15 июня. British Blues Invasion Festival
В Бишкеке выступит Джулиан Бердок — виртуозный гитарист, исполнитель на гармонике и певец, сонграйтер, саунд-продюсер, поражающий воображение человек-оркестр, лидер блюз-роковой команды 24PESOS, неоднократный номинант и обладатель награды British Blues Awards.
Перцы Pub, 19.00.
15 июня. Стендап-концерт
Концерт-импровизация двух популярных комиков и блогеров из Казахстана Вероники Ким и Zeе и Кыргызстана — Нагимы Настевич и Эльданы Foureyes. Вы сможете пообщаться с ними вживую и увидеть как рождаются шутки прямо на сцене.
ololoPlanet, 19.30.
Лекции, мастер-классы
14 июня. Лекция по истории мирового искусства
Вас ждет лекция о главных художественных и архитектурных направлениях XX века — от экспрессионизма до концептуализма. Лектор — искусствовед, арт-менеджер, куратор Акжибек Бейшебаева.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.
14 июня. Мастер-класс по живописи
Приглашаем всех желающих погрузиться в мир искусства, расслабиться и получить удовольствие от творчества. Регистрация по телефону 0557555025.
«Галерея М», 12.00.
14 июня. Вечер настольных игр
Новичок ты или опытный стратег — неважно. Ведущие объяснят правила, подскажут по ходу и сделают все, чтобы вечер был ярким, веселым и незабываемым. В нашем арсенале — десятки классных игр.
ololoPlanet, 18.30.
15 июня. Кинопоказ и квиз
Смотрим фильм «Бабушка на миллион» (Таиланд, 2024) — теплую драмеди о молодом геймере, который хочет легко разбогатеть, ухаживая за бабушкой. Но вместо наследства находит чувства, связи и самого себя. До показа будут обсуждение и киноквиз. Регистрация по телефону 0551266144.
КЦ Dari, 18.00.
15 июня. Мастер-класс по курутобу
Хочешь научиться готовить таджикское национальное блюдо курутоб? Приходи на мастер-класс, где мы шаг за шагом приготовим это культовое летнее блюдо — вкусное, сытное и душевное. Все ингредиенты и материалы включены. Регистрация по телефону 0551266144.
КЦ Dari, 18.00.
Для детей
14 июня. Шоу-программа «Лило и Стич»
Для детей подготовили интересное мероприятие, где каждый сможет принять участие в играх и повеселиться с мультяшными героями.
ТРЦ «Дордой-Плаза», 17.00.
14-15 июня. Спектакли «Ишенимдүү дос» и «Маленький принц»
«Ишенимдүү дос» — история о собаке Акжолтое. Ее встречи с медведем, лисой, зайцем и вороной не стали столь желанными, как с человеком.
«Маленький принц» — спектакль о любви, ответственности, преданности, бескорыстии — очень серьезных и глубоких вещах. Герои открывают нам глаза на чудеса повседневной жизни и суть человеческих отношений.
Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.