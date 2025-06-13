Мэрия Бишкека выявила антисанитарные нормы на рынке «Дордой»

Мэрия Бишкека начала наводить порядок на рынке «Дордой». Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

В проходах рынка «Джунхай» сотрудники муниципалитета выявили антисанитарию. В отношении ОсОО «Мурас Спорт», ОсОО «Сарын» и граждан М.Т.М и А.Т составили протоколы.

Власти города уже выдали 20 предписаний рынку на благоустройство прилегающей территории, предотвращение стихийной торговли в непредусмотренных местах и приведение фасадных частей в надлежащий вид.

За повторное нарушение требований на ОсОО «Дордой Базары» наложили штраф. Муниципальная инспекция обязала устранить нарушения и привести прилегающую территорию в благоприятный вид.

Отмечается, что проверки проходят в рамках выполнения протокольного поручения мэра города Айбека Джунушалиева, согласно закрепленному плану по приведению рынка в соответствие с санитарными и противопожарными нормами.