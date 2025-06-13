Электронную регистрацию в школу будут начинать раньше. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения со ссылкой на замминистра Лиру Самыкбаеву.

По ее словам, в 2025-м во время записи детей в школу фиксировались случаи перегрузки системы на несколько часов из-за большого числа зарегистрированных родителей.

«Например, одновременно почти 50 тысяч родителей пытались зарегистрировать своих детей. Поэтому, чтобы в следующем году такого не произошло, мы планируем начать электронную регистрацию в школу уже в октябре этого года. В некоторых зарубежных странах еще при рождении ребенка определяют, в какой детский сад и в какую школу он пойдет. У нас тоже есть возможность организовать такую систему», — сказала Лира Самыкбаева.

Отметим, онлайн-запись в школу началась в конце марта по прописке, со 2 июня и до 15 августа есть возможность зарегистрироваться по фактическому месту проживания.

На сегодня в республике в первый и второй классы записано около 150 тысяч детей. Почти 140 тысяч мест остаются свободными.