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Общество

Электронную регистрацию в школу будут начинать раньше

Электронную регистрацию в школу будут начинать раньше. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения со ссылкой на замминистра Лиру Самыкбаеву.

По ее словам, в 2025-м во время записи детей в школу фиксировались случаи перегрузки системы на несколько часов из-за большого числа зарегистрированных родителей.

«Например, одновременно почти 50 тысяч родителей пытались зарегистрировать своих детей. Поэтому, чтобы в следующем году такого не произошло, мы планируем начать электронную регистрацию в школу уже в октябре этого года. В некоторых зарубежных странах еще при рождении ребенка определяют, в какой детский сад и в какую школу он пойдет. У нас тоже есть возможность организовать такую систему», — сказала Лира Самыкбаева.

Отметим, онлайн-запись в школу началась в конце марта по прописке, со 2 июня и до 15 августа есть возможность зарегистрироваться по фактическому месту проживания.

На сегодня в республике в первый и второй классы записано около 150 тысяч детей. Почти 140 тысяч мест остаются свободными.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332621/
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