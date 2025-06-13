Кыргызстан и Китай наращивают сотрудничество в сфере науки и технологий

В рамках мероприятий Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялась встреча заместителя министра просвещения Альберта Махметкулова с заместителем министра науки и технологий Китая Чэнь Цзячаном.
Альберт Махметкулов отметил, что Кыргызстан рассматривает сотрудничество с КНР в сфере науки и технологий как одного из важных направлений внешней и образовательной политики.
«Мы высоко ценим достижения Китая в области научных исследований, технологических инноваций, цифровой трансформации и уверены, что в этих сферах у нас есть мощный потенциал для совместной работы», — сказал он.
Стороны выразили уверенность в том, что результаты состоявшегося диалога станут основой для новых соглашений, академических обменов и практических инициатив, которые поспособствуют развитию науки, технологий и укреплению дружественных связей между двумя странами.
Отмечено, что между КР и КНР уже реализуются следующие инициативы и проекты:
- протокол о создании совместной комиссии по научно-техническому сотрудничеству (подписан в мае 2023 года);
- десятки межвузовских соглашений и академических обменов;
- совместные образовательные проекты, двойные дипломные программы, мастерские;
- подготовка специалистов в приоритетных направлениях: ветроэнергетика, цифровая инженерия, автоматизация и другое;
- практическое сотрудничество в области стипендиального обеспечения:
- 25 грантов от правительства СУАР.
- 100 квот на 2024-2025 годы.
- 200 мест для граждан КР в университетах Цзинаня.