Кыргызстан и Китай наращивают сотрудничество в сфере науки и технологий

В рамках мероприятий Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялась встреча заместителя министра просвещения Альберта Махметкулова с заместителем министра науки и технологий Китая Чэнь Цзячаном.

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В ходе переговоров стороны обсудили приоритетные направления двустороннего взаимодействия, а также пути дальнейшего расширения сотрудничества в научно-технической сфере. Чэнь Цзячан выразил заинтересованность в развитии партнерства в рамках платформ ШОС и совместной комиссии по науке и технологиям, подчеркнув потенциал регионального сотрудничества в этой области.

Альберт Махметкулов отметил, что Кыргызстан рассматривает сотрудничество с КНР в сфере науки и технологий как одного из важных направлений внешней и образовательной политики.

«Мы высоко ценим достижения Китая в области научных исследований, технологических инноваций, цифровой трансформации и уверены, что в этих сферах у нас есть мощный потенциал для совместной работы», — сказал он.

Стороны выразили уверенность в том, что результаты состоявшегося диалога станут основой для новых соглашений, академических обменов и практических инициатив, которые поспособствуют развитию науки, технологий и укреплению дружественных связей между двумя странами.

Отмечено, что между КР и КНР уже реализуются следующие инициативы и проекты:

протокол о создании совместной комиссии по научно-техническому сотрудничеству (подписан в мае 2023 года);

десятки межвузовских соглашений и академических обменов;

совместные образовательные проекты, двойные дипломные программы, мастерские;

подготовка специалистов в приоритетных направлениях: ветроэнергетика, цифровая инженерия, автоматизация и другое;

практическое сотрудничество в области стипендиального обеспечения: