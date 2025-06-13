В селе Кара-Сай Айтматовского района Таласской области сегодня торжественно открыли памятник Бакаю-ата — одному из героев кыргызского эпоса «Манас». Об этом сообщили в местной администрации.

Церемонию посетили госсекретарь КР Марат Иманкулов, руководитель Государственной кадровой службы Кудайберген Базарбаев и полномочный представитель президента в Таласской области Эрмат Джумаев. Они поздравили собравшихся и подчеркнули важность сохранения исторического и культурного наследия.

Местность Ак-Тайлак, где установлен памятник, считается сакральной: именно здесь, согласно легендам и эпосу, Бакай-ата встречался с Семетеем — сыном Манаса. Этот регион известен большим количеством сакральных объектов и почитается как духовный центр КР.