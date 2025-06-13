15:39
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

В Таласской области появился памятник Бакаю-ата — легендарному герою «Манаса»

В селе Кара-Сай Айтматовского района Таласской области сегодня торжественно открыли памятник Бакаю-ата — одному из героев кыргызского эпоса «Манас». Об этом сообщили в местной администрации. 

Церемонию посетили госсекретарь КР Марат Иманкулов, руководитель Государственной кадровой службы Кудайберген Базарбаев и полномочный представитель президента в Таласской области Эрмат Джумаев. Они поздравили собравшихся и подчеркнули важность сохранения исторического и культурного наследия.

Местность Ак-Тайлак, где установлен памятник, считается сакральной: именно здесь, согласно легендам и эпосу, Бакай-ата встречался с Семетеем — сыном Манаса. Этот регион известен большим количеством сакральных объектов и почитается как духовный центр КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332603/
просмотров: 626
Версия для печати
Материалы по теме
Слезы умиления: девочка чистит памятник Чингизу Айтматову
Памятники Ленину в Кыргызстане: от символа советской эпохи к объекту споров
В городе Ош вместо памятника Ленину установят флагшток
В Бишкеке обновили памятник Александру Пушкину
В аэропорту «Манас» появился третий телескопический трап
В Бишкеке проходит фестиваль «Эпосы народов мира»
Садыр Жапаров открыл памятник военнослужащим, погибшим при защите госграницы КР
В Бишкеке пройдет VIII Международный фестиваль эпосов народов мира
Памятник Манасу, типография и Генпрокуратура. Реконструкция и исчезновение
Из аэропорта «Манас» возобновлены рейсы в Москву
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Бишкеке ожидаются гроза и&nbsp;сильный ветер Штормовое предупреждение. В Бишкеке ожидаются гроза и сильный ветер
В&nbsp;Бишкеке 14&nbsp;июня закроют Южную магистраль в&nbsp;связи с&nbsp;ночным забегом В Бишкеке 14 июня закроют Южную магистраль в связи с ночным забегом
Бишкек бьет тревогу: легендарная &laquo;Дзержинка&raquo; может исчезнуть Бишкек бьет тревогу: легендарная «Дзержинка» может исчезнуть
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; представило обновленный модуль заказов кодов маркировки ЗАО «Альфа Телеком» представило обновленный модуль заказов кодов маркировки
Миллион возможностей с&nbsp;MKassa от&nbsp;MBANK: комиссия 0&nbsp;процентов на&nbsp;прием платежей Миллион возможностей с MKassa от MBANK: комиссия 0 процентов на прием платежей
Электронный патент в&nbsp;вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей Электронный патент в вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей
Центр аналитики и&nbsp;развития предпринимательства помогает в&nbsp;выборе партнеров Центр аналитики и развития предпринимательства помогает в выборе партнеров
13 июня, пятница
15:30
Без повышения зарплаты врачам возможна катастрофа — глава Минздрава Кыргызстана Без повышения зарплаты врачам возможна катастрофа — гла...
15:21
В России среди мигрантов меньше всего совершают преступления кыргызстанцы
15:21
На ведомственные медали МВД потратят 2 миллиона сомов
15:13
В России для детей мигрантов выпустят отдельный учебник по русскому языку
15:10
Ремонт теплосетей в Бишкеке. 14 июня закроют участок улицы Фрунзе