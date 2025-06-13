Кыргызстанцев просят соблюдать меры безопасности в Иране. Телефоны горячих линий

В связи с обострением ситуации между Израилем и Ираном Министерство иностранных дел призывает граждан Кыргызстана, находящихся в Иране, соблюдать меры безопасности.

МИД настоятельно рекомендует кыргызстанцам проявлять особую осторожность, избегать массового скопления людей и внимательно следить за информацией, распространяемой местными властями и посольством КР в Иране. Ведомство советует постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, поддерживать связь с близкими и информировать их о своем местонахождении.

В случае экстренных ситуаций гражданам следует незамедлительно обращаться за помощью по горячей линии дипмиссии и в МИД.