Кыргызстанцев просят соблюдать меры безопасности в Иране. Телефоны горячих линий

В связи с обострением ситуации между Израилем и Ираном Министерство иностранных дел призывает граждан Кыргызстана, находящихся в Иране, соблюдать меры безопасности.
МИД настоятельно рекомендует кыргызстанцам проявлять особую осторожность, избегать массового скопления людей и внимательно следить за информацией, распространяемой местными властями и посольством КР в Иране. Ведомство советует постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, поддерживать связь с близкими и информировать их о своем местонахождении.
В случае экстренных ситуаций гражданам следует незамедлительно обращаться за помощью по горячей линии дипмиссии и в МИД.
Телефоны горячих линий:
+989352505226, +982122830354 — посольство КР в Иране;
+996999312002 — МИД Кыргызстана.