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Общество

Доступ к питьевой воде получили около 20 сел в Баткенской и Таласской областях

Фото Минсельхоза. Села Баткенской и Таласской областей получили питьевую воду

Новыми системами питьевой воды обеспечили 12 сел в Баткенской и 6 сел в Таласской областях. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, проект «Улучшение водоснабжения и санитарии в Баткенской и Таласской областях» охватывает 60 сел, и на данном этапе его успешно реализовали в 18 населенных пунктах. Основная цель — обеспечение жителей чистой водой и улучшение санитарных условий.

В Баткенской области завершили строительство водопроводных систем в следующих населенных пунктах:

  • Кадамджайский район: села Кароол, Майдан, Кара-Жыгач, Кара-Кыштак, Таш-Коргон, Калача и два лота в селе Уч-Коргон;

  • Лейлекский район: села Андарак, Сары-Добо (ранее Коммуна), Искра, Максат, Жаштык.

Минсельхоза
Фото Минсельхоза. Села Баткенской и Таласской областей получили питьевую воду
В Таласской области завершены работы в следующих селах:

  • Манасский район: Майское и Новодонецкое;

  • Таласский район: Кенеш, Уч-Коргон, Кок-Кашат.

Во всех населенных пунктах построили водозаборы, резервуары, системы хлорирования и распределительные сети. Системы уже работают, обеспечивая стабильный доступ к качественной питьевой воде.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332580/
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