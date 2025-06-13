Доступ к питьевой воде получили около 20 сел в Баткенской и Таласской областях

Новыми системами питьевой воды обеспечили 12 сел в Баткенской и 6 сел в Таласской областях. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, проект «Улучшение водоснабжения и санитарии в Баткенской и Таласской областях» охватывает 60 сел, и на данном этапе его успешно реализовали в 18 населенных пунктах. Основная цель — обеспечение жителей чистой водой и улучшение санитарных условий.

В Баткенской области завершили строительство водопроводных систем в следующих населенных пунктах:

Кадамджайский район: села Кароол, Майдан, Кара-Жыгач, Кара-Кыштак, Таш-Коргон, Калача и два лота в селе Уч-Коргон;

Лейлекский район: села Андарак, Сары-Добо (ранее Коммуна), Искра, Максат, Жаштык.

Фото Минсельхоза. Села Баткенской и Таласской областей получили питьевую воду

Манасский район: Майское и Новодонецкое;

Таласский район: Кенеш, Уч-Коргон, Кок-Кашат.

Во всех населенных пунктах построили водозаборы, резервуары, системы хлорирования и распределительные сети. Системы уже работают, обеспечивая стабильный доступ к качественной питьевой воде.