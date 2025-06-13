Монету из желудка восьмилетнего мальчика извлекли врачи в Бишкеке

Врачи Национального центра охраны материнства и детства с помощью нового эндоскопа извлекли 10-сомовую монету из желудка восьмилетнего мальчика. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, процедура выполнена с использованием современного эндоскопа SonoScape 550, который поступил в центр недавно. Новое оборудование значительно расширяет возможности учреждения в оказании экстренной и плановой помощи маленьким пациентам.

Фото МЗ КР. Врачи в Бишкеке извлекли монету из желудка ребенка

По словам хирурга-эндоскописта Кубанычбека Раззакова, обращения с инородными телами в желудочно-кишечном тракте и дыхательных путях не редкость.

Каждую неделю к ним поступают три-четыре ребенка с подобными случаями.

Своевременное применение высокотехнологичного эндоскопа позволило провести вмешательство без оперативного вскрытия, тем самым снизив риски и ускорив восстановление ребенка. Пациент в удовлетворительном состоянии отпущен домой.