В Оше пройдет карьерный форум, который поможет школьникам в выборе профессии

В Оше 21-22 июня пройдет карьерный двухдневный форум Kelechek Career Forum для старшеклассников из южных регионов Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщили организаторы.
Цель мероприятия — соединить опыт профессионалов с запросами подростков, которые только начинают размышлять о будущей профессии и карьерном пути.
Участие в форуме полностью бесплатное. Двести школьников от 14 до 19 лет будут отобраны на конкурсной основе после заполнения заявки по ссылке.
Мероприятие поможет участникам определиться с профессией и затронет темы:
- как начать свой бизнес или социальный проект;
- как найти свое направление;
- как выбрать профессию, если не знаешь, чем хочешь заниматься;
- какие карьерные возможности есть в КР и за ее пределами;
- что такое лидерство и как оно может помочь в любой сфере деятельности.
Это хорошая возможность для тех, кто только начинает свой путь и рассматривает карьерные возможности на рынке страны.