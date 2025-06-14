В Оше пройдет карьерный форум, который поможет школьникам в выборе профессии

В Оше 21-22 июня пройдет карьерный двухдневный форум Kelechek Career Forum для старшеклассников из южных регионов Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщили организаторы.

Цель мероприятия — соединить опыт профессионалов с запросами подростков, которые только начинают размышлять о будущей профессии и карьерном пути.

Участие в форуме полностью бесплатное. Двести школьников от 14 до 19 лет будут отобраны на конкурсной основе после заполнения заявки по ссылке.

Мероприятие поможет участникам определиться с профессией и затронет темы:

как начать свой бизнес или социальный проект;

как найти свое направление;

как выбрать профессию, если не знаешь, чем хочешь заниматься;

какие карьерные возможности есть в КР и за ее пределами;

что такое лидерство и как оно может помочь в любой сфере деятельности.

Это хорошая возможность для тех, кто только начинает свой путь и рассматривает карьерные возможности на рынке страны.