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Общество

В конкурсе «Интервидение» примут участие 20 стран, включая Кыргызстан

Оглашен список стран, которые примут участие в музыкальном конкурсе «Интервидение-2025». Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.

«В этом году в конкурсе примут участие 20 государств: Азербайджан, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР», — следует из сообщения. 

Впервые международный музыкальный конкурс «Интервидение — Золотой ключ» прошел в Чехословакии в 1965 году. В 1977-м название «Интервидение» получил конкурс, ежегодно проводившийся в польском городе Сопоте. В 2008-м в Сочи состоялся конкурс «Пять звезд. Интервидение». 

Конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 года в Москве. Главный приз — 300 тысяч евро. 

Напомним, что представлять КР на музыкальном конкурсе «Интервидение» будут победители национального отбора — трио «Номад», в составе которого Бек Исраилов, Минжашар Мурзаев и Азат Раимбердиев. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332557/
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