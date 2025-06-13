В конкурсе «Интервидение» примут участие 20 стран, включая Кыргызстан

Оглашен список стран, которые примут участие в музыкальном конкурсе «Интервидение-2025». Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.

«В этом году в конкурсе примут участие 20 государств: Азербайджан, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР», — следует из сообщения.

Впервые международный музыкальный конкурс «Интервидение — Золотой ключ» прошел в Чехословакии в 1965 году. В 1977-м название «Интервидение» получил конкурс, ежегодно проводившийся в польском городе Сопоте. В 2008-м в Сочи состоялся конкурс «Пять звезд. Интервидение».

Конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 года в Москве. Главный приз — 300 тысяч евро.

Напомним, что представлять КР на музыкальном конкурсе «Интервидение» будут победители национального отбора — трио «Номад», в составе которого Бек Исраилов, Минжашар Мурзаев и Азат Раимбердиев.