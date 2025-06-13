Заочную форму обучения частично сокращают в вузах Кыргызстана

Проект указа президента «О мерах по обеспечению качества высшего профессионального образования в Кыргызской Республике» вынесли на общественное обсуждение.

Документ устанавливает, что:

с 2026/2027 учебного года н а базе среднего общего образования прием по заочной форме обучения в высшие учебные заведения, независимо от формы собственности, ведомственной принадлежности и статуса, прекращается;

прием по заочной форме обучения в высшие учебные заведения, независимо от формы собственности, ведомственной принадлежности и статуса, прекращается; подготовка специалистов в вузах по заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий допускается по ускоренным программам на базе среднего профессионального и высшего профессионального образования, а также по программам подготовки магистров.

Задачей проекта указа являются создание нормативной базы для сокращения заочной формы обучения в вузах и развитие современного цифрового дистанционного формата профессионального образования. Делается это для повышения качества высшего профобразования.

Согласно справке-обоснованию, при дистанционном обучении студент имеет возможность в течение всего учебного года контактировать с преподавателями, посещать онлайн-лекции в удобное для него время. Образовательная организация имеет возможность постоянно осуществлять контроль за освоением студентом программы, а не только в период экзаменационной сессии, как при заочном обучении.

В настоящее время в вузах республики по заочной форме обучается 83 тысячи 943 студента (37 процентов общего контингента студентов).

С 2022 года контингент студентов вузов, обучающихся заочно, увеличился почти в три раза. При этом имеется тенденция уменьшения числа студентов, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, с 20,3 тысячи в 2018-м до 18,4 тысячи в 2023 году.

Ежегодно растет число выпускников вузов, обучавшихся заочно. В 2022-м их было 9 тысяч 354 человека, а в 2025 году — уже 14 тысяч 913.

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«Таким образом, вузы отдают предпочтение заочной форме обучения, нежели развитию дистанционных образовательных технологий. В связи с этим в качестве первого этапа ограничения заочной формы обучения в вузах, а также в целях повышения качества высшего профессионального образования, развития современного цифрового дистанционного формата проектом указа предлагается прекращение приема по заочной форме обучения в вузы на базе среднего общего образования (11 классов).

В то же время предлагается сохранить заочную форму обучения для студентов вузов, обучающихся по ускоренным программам на базе среднего профессионального и высшего профессионального образования. Этот контингент студентов уже имеет необходимые навыки организации самостоятельной работы по освоению образовательных программ. Кроме того, предыдущее образование позволяет им совмещать учебу с профессиональной деятельностью и значительно повышает практикоориентированность получаемого высшего образования», — говорится в справке-обосновании.