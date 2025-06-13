10:56
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Заочную форму обучения частично сокращают в вузах Кыргызстана

Проект указа президента «О мерах по обеспечению качества высшего профессионального образования в Кыргызской Республике» вынесли на общественное обсуждение.

Документ устанавливает, что:

  • с 2026/2027 учебного года на базе среднего общего образования прием по заочной форме обучения в высшие учебные заведения, независимо от формы собственности, ведомственной принадлежности и статуса, прекращается;
  • подготовка специалистов в вузах по заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий допускается по ускоренным программам на базе среднего профессионального и высшего профессионального образования, а также по программам подготовки магистров.

Задачей проекта указа являются создание нормативной базы для сокращения заочной формы обучения в вузах и развитие современного цифрового дистанционного формата профессионального образования. Делается это для повышения качества высшего профобразования.

Согласно справке-обоснованию, при дистанционном обучении студент имеет возможность в течение всего учебного года контактировать с преподавателями, посещать онлайн-лекции в удобное для него время. Образовательная организация имеет возможность постоянно осуществлять контроль за освоением студентом программы, а не только в период экзаменационной сессии, как при заочном обучении.

В настоящее время в вузах республики по заочной форме обучается 83 тысячи 943 студента (37 процентов общего контингента студентов).

С 2022 года контингент студентов вузов, обучающихся заочно, увеличился почти в три раза. При этом имеется тенденция уменьшения числа студентов, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, с 20,3 тысячи в 2018-м до 18,4 тысячи в 2023 году.

Ежегодно растет число выпускников вузов, обучавшихся заочно. В 2022-м их было 9 тысяч 354 человека, а в 2025 году — уже 14 тысяч 913.

Читайте по теме
В Кыргызстане предлагают ввести временный мораторий на заочное обучение

«Таким образом, вузы отдают предпочтение заочной форме обучения, нежели развитию дистанционных образовательных технологий. В связи с этим в качестве первого этапа ограничения заочной формы обучения в вузах, а также в целях повышения качества высшего профессионального образования, развития современного цифрового дистанционного формата проектом указа предлагается прекращение приема по заочной форме обучения в вузы на базе среднего общего образования (11 классов).

В то же время предлагается сохранить заочную форму обучения для студентов вузов, обучающихся по ускоренным программам на базе среднего профессионального и высшего профессионального образования. Этот контингент студентов уже имеет необходимые навыки организации самостоятельной работы по освоению образовательных программ. Кроме того, предыдущее образование позволяет им совмещать учебу с профессиональной деятельностью и значительно повышает практикоориентированность получаемого высшего образования», — говорится в справке-обосновании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332547/
просмотров: 590
Версия для печати
Материалы по теме
Мы за диалог, а не за запрет самокатов: интервью с директором прокатной компании
В США вступил в силу запрет на въезд гражданам 12 стран
В России трудовым мигрантам запретят иметь больше одного мобильного телефона
Депутат предлагает ввести штраф за рекламу энергетических напитков
В Москве объявления с пометкой «только для славян» теперь запрещены судом
Парк «Ала-Арча» 30 апреля будет закрыт для всех транспортных средств
В Оше продолжают разъяснять запрет на ношение никабов: 300 женщин скрывали лица
Введен запрет на выпас скота в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области
В Кыргызстане предлагают ввести временный мораторий на заочное обучение
Запрет на ношение никабов. Госслужащим объяснили нормы закона
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Бишкеке ожидаются гроза и&nbsp;сильный ветер Штормовое предупреждение. В Бишкеке ожидаются гроза и сильный ветер
В&nbsp;Бишкеке 14&nbsp;июня закроют Южную магистраль в&nbsp;связи с&nbsp;ночным забегом В Бишкеке 14 июня закроют Южную магистраль в связи с ночным забегом
Бишкек бьет тревогу: легендарная &laquo;Дзержинка&raquo; может исчезнуть Бишкек бьет тревогу: легендарная «Дзержинка» может исчезнуть
Бизнес
Миллион возможностей с&nbsp;MKassa от&nbsp;MBANK: комиссия 0&nbsp;процентов на&nbsp;прием платежей Миллион возможностей с MKassa от MBANK: комиссия 0 процентов на прием платежей
Электронный патент в&nbsp;вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей Электронный патент в вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей
Центр аналитики и&nbsp;развития предпринимательства помогает в&nbsp;выборе партнеров Центр аналитики и развития предпринимательства помогает в выборе партнеров
Связь, достойная вашего стиля: премиальный тариф Exclusive от&nbsp;MEGA Связь, достойная вашего стиля: премиальный тариф Exclusive от MEGA
13 июня, пятница
10:51
В Баткенском районе сошел сель. На место направлена спецтехника МЧС В Баткенском районе сошел сель. На место направлена спе...
10:44
В КР введен запрет на выдачу лицензий на обучение для получения медобразования
10:39
Белый дом изучил условия Москвы и Киева и формирует формат возможного мира
10:31
Нет грязной одежде, сну и болтовне: ДУМК напомнил о правилах поведения в мечетях
10:27
Пансионат «Геолог» и лагерь «Орленок» вернули в собственность государства