В Кыргызстане внесли изменения в Кодекс о правонарушениях, которые усиливают ответственность за незаконные действия в системе образования. Закон подписал президент.

Документ вступит в силу через шесть месяцев.

В кодекс внесли новые статьи — 1022, 1023 и 1024, которые касаются нарушений прав обучающихся, отказов в приеме детей в школы и детсады и незаконных денежных сборов.

Если школу или детсад уличат в ограничении прав учеников либо в нарушении порядка предоставления образования, это сначала повлечет официальное предупреждение.

Если проблему не устранят в течение месяца или нарушение повторится, назначается штраф:

5,5 тысячи сомов для физических и должностных лиц;

17 тысяч сомов — для юридических.

Теперь за необоснованный отказ в приеме ребенка, в том числе с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья), в государственный детсад или школу предусмотрены штрафы:

10 тысяч сомов для физических лиц;

15 тысяч сомов — для должностных (если речь о детсаде);

12 тысяч сомов — для физических;

17 тысяч сомов — для должностных (если отказ касается школы).

За незаконный сбор денег в государственных и муниципальных школах и детсадах, а также за психологическое давление на родителей или учеников вводят крупные штрафы:

15 тысяч сомов для физических лиц, включая педагогов, родителей и сотрудников, участвующих в поборах;

20 тысяч сомов, если нарушения совершили организации или фонды;

65 тысяч сомов для юридических лиц (например, сам фонд или учебное заведение).

Отдельно предусмотрена ответственность за давление на педагогов, когда руководство учебного заведения требует от них собирать деньги. В этом случае штраф составит 20 тысяч сомов.

Из закона исключена устаревшая статья 741. Название главы 15 в кодексе изменили — теперь она охватывает не только сферу нравственности и языка, но и образование.

Документ призван усилить правовую защиту детей и родителей, поставить барьер против поборов и дискриминации в системе образования.