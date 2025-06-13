Поддержка кыргызской культуры. Библиотекам Чуйской области передали книги

В рамках празднования 100-летия образования Кара-Киргизской автономной области Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики при поддержке президента выпустило 100 наименований книг общим тиражом 100 тысяч экземпляров.

Фото пресс-службы Минкультуры

По данным пресс-службы ведомства, первые комплекты переданы библиотекам Чуйской области.

Книги распространяются по всем регионам республики через Национальную библиотеку имени Алыкула Осмонова.

Проект направлен на поддержку кыргызской культуры, литературы и национальных ценностей. В числе изданных книг — эпосы «Манас», «Семетей», «Сейтек», произведения основоположников кыргызской литературы, книги для детей, а также лучшие переводы мировой классики.