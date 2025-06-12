В Бишкеке стройкомпания нарушила правила благоустройства. Забетонировала арык

Муниципальная инспекция нашла многочисленные нарушения правил благоустройства со стороны строительной компании «Елизавета». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, например, на улице Жумабека рабочие самовольно забетонировали ирригацию в целях создания технического заезда.

«Строители также загрязнили проезжую часть дороги, на что составлен соответствующий протокол. Также составлены протоколы за антисанитарию и выброс производственных отходов. Общая сумма наложенных штрафов составила 76 тысяч сомов. Представителей компании обязали устранить нарушения», — говорится в сообщении.

Муниципальная инспекция напоминает, что соблюдение правил благоустройства является обязательным для всех хозяйствующих субъектов, в том числе для строительных компаний.