Представительство Минтруда Кыргызстана в России активизирует свою работу

Представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана в России активизировало работу по поддержке соотечественников в РФ, укрепляя сотрудничество с работодателями и диаспорами.

По данным пресс-службы Минтруда, с начала 2025 года кыргызским гражданам предложено 1 тысяча 907 вакансий в разных регионах России. Легальное трудоустройство организуется напрямую через контакты с российскими работодателями.

«967 кыргызстанцев получили помощь в оформлении полисов ОМС. Троим удалось снять ограничения на въезд в РФ. Оказано содействие в репатриации трех детей, оставшихся без попечения родителей. Представительство регулярно проводит информационные кампании и консультирует граждан по вопросам правового статуса и миграционного законодательства. Для оперативной поддержки трудовых мигрантов в России работает круглосуточная горячая линия, предоставляющая консультации по всем вопросам», — говорится в сообщении.