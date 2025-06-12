ГУОБДД тестирует на дорогах Кыргызстана новый авторадар «Кордон»

На дорогах Кыргызстана начали тестировать новый автомобильный радар «Кордон». Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, новый аппарат может работать и в ночное время.

«Он автоматически фотографирует машину нарушителя и отправляет снимки в центр мониторинга «Безопасного города». Радар определяет следующие нарушения ПДД: превышение скорости, выезд на встречную полосу, заезд на дорожную разметку, автомобили, находящиеся в розыске, машины, имеющие штрафы, транспортные средства с приостановленной регистрацией», — говорится в сообщении.

Радары установят на участках дорог, где чаще всего происходят ДТП.