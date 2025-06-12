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Общество

ГУОБДД тестирует на дорогах Кыргызстана новый авторадар «Кордон»

На дорогах Кыргызстана начали тестировать новый автомобильный радар «Кордон». Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, новый аппарат может работать и в ночное время.

«Он автоматически фотографирует машину нарушителя и отправляет снимки в центр мониторинга «Безопасного города». Радар определяет следующие нарушения ПДД: превышение скорости, выезд на встречную полосу, заезд на дорожную разметку, автомобили, находящиеся в розыске, машины, имеющие штрафы, транспортные средства с приостановленной регистрацией», — говорится в сообщении.

Радары установят на участках дорог, где чаще всего происходят ДТП.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332515/
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