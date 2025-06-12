В Кыргызстане выявили 50 случаев вовлечения детей в наихудшие формы труда

За первый квартал 2025 года в Кыргызстане зарегистрировано 50 случаев вовлечения детей в наихудшие формы труда. Об этом в прямом эфире сообщила ведущий специалист Министерства труда, социального обеспечения и миграции Алия Чокоева.

По ее словам, перечень наихудших форм детского труда обширный.

«Это те сферы, где наносится вред здоровью. К примеру, в строительстве: если ребенок тащит огромное количество кирпичей, то это уже урон здоровью. Были случаи, когда граждане анонимно сообщали по телефону о тяжелой работе подростков», — сказала Алия Чокоева.

Она отметила, что при выявлении работающего ребенка территориальные органы по защите детей совместно с милицией, медиками и местными органами власти разрабатывают индивидуальный план защиты.

Согласно Трудовому кодексу, дети от 14 до 16 лет могут работать пять часов в день, от 16 до 18 лет — семь часов.

«В летнее время детский труд особенно распространен. Если для работы создаются условия и предусмотрена достойная оплата, то во время каникул подростки могут работать, — считает Алия Чокоева. — Это как трудотерапия, дети получают навыки самостоятельности, учатся финансовой грамотности.

Но чтобы исключать наихудшие формы детского труда, наши территориальные сотрудники совместно с районными отделами внутренних дел постоянно совершают рейды по полям, кафе и другим местам. Работодатель вправе заключать договор только при наличии согласия родителей. Если родитель не исполняет свои права, то на него налагается штраф. Такие методы исключают использование детского труда».

Сообщить о случаях привлечения несовершеннолетних к работе в тяжелых условиях можно по телефону доверия 111.