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Общество

Размер пособия «үй-бүлөгө көмөк» увеличат на 25 процентов с 1 августа 2025 года

Министерство труда, социального обеспечения и миграции инициирует повышение размеров пособия «үй-бүлөгө көмөк» на 25 процентов. Проект соответствующего постановления кабмина вынесен на общественное обсуждение.

В ведомстве напомнили, что на сегодня размер гарантированного минимального дохода составляет 1 тысячу сомов. Он не меняется уже шесть лет.

По данным Минтруда, на 1 июня численность детей, получающих пособие «үй-бүлөгө көмөк», составила 196 тысяч 151.

«В целях усиления социальной поддержки детей из малообеспеченных семей разработан настоящий проект постановления, предусматривающий повышение размеров пособия «үй-бүлөгө көмөк» на 25 процентов, то есть с 1 тысячи 200 до 1 тысячи 500 сомов и гарантированного минимального дохода на 100 процентов — с 1 тысячи до 2 тысяч сомов c 1 августа 2025 года. При этом будут охвачены ежемесячным пособием «үй-бүлөгө көмөк» дополнительно 18,6 тысячи детей», — говорится в проекте.

Увеличение размеров пособия «үй-бүлөгө көмөк» и гарантированного минимального дохода позволит повысить адресность и обеспечить больший охват детей до 16 лет, воспитывающихся в малообеспеченных семьях и нуждающихся в государственной поддержке, отметили инициаторы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332499/
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