Повышение тарифов на отопление улучшит работу теплоснабжающих предприятий

Изменение тарифов на тепловую энергию и горячее водоснабжение благополучно отразится на хозяйственной деятельности всех теплоснабжающих предприятий. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник управления тарифного и ценового регулирования департамента по регулированию топливно-энергетического комплекса при Минэнерго Замирбек Маматов.

По его словам, по всей республике работает 38 муниципальных предприятий, которые занимаются теплоснабжением потребителей.

«Изношенность оборудования, тепловых сетей в настоящее время составляет 50-60 процентов. Котельные, оборудование введены в эксплуатацию в начале 1960-1970-х. Изменение тарифов даст возможность всем теплоснабжающим предприятиям увеличить объем работ по капстроительству, реконструкции, модернизации своих сетей, оборудования, основных средств в целом», — сказал Замирбек Маматов.

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Он заметил, что Кыргызстан является участником Парижского соглашения, в связи с чем у страны есть обязательства по снижению выбросов углекислого газа.

«Мы должны работать над переводом угольных и энергокотельных на природный газ. Объем работ довольно большой. Но из-за того, что тарифы являются социально ориентированными, у наших теплоснабжающих предприятий не хватает денежных средств на реализацию всех планов», — добавил чиновник.

Отметим, что отопление и горячая вода подорожали в КР с 1 июня 2025 года.