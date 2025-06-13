22:10
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество
Сюжет: Семейное насилие

Семейное насилие. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью

В Кыргызстане для женщин и детей, которые стали жертвами семейного насилия, созданы кризисные центры. Там они могут получить медицинскую и юридическую помощь, временное убежище. В стране, по данным Министерства труда, социального обеспечения и миграции, работает 16 кризисных центров.

За квалифицированной помощью можно обратиться:

Бишкек

  • муниципальный центр «Аялзат». Мээрим Сыйдалиева: 0312653738, 0553966960;
  • кризисный центр «Шанс». Елена Ткачева: 0709710320, 0555900698, 0312613227;
  • кризисный центр «Сезим». Бюбюсара Рыскулова: 0312512640, 0312316466, 0551316466, горячая линия: 0312512640, 0501512640.

Чуйская область

  • кризисный центр «Ак-Ниет». Зуура Айылчиева: 0703911769, 0550902955.

Ошская область

  • кризисный центр «Аруулан». Наргиза Ештаева: 0322255608, 0557777405;
  • кризисный центр «Ак журок». Дарийкан Асилбекова: 0550231329, 0322245976, 0779231329;
  • ОО «Энсан Диамонд». Джамиля Капарова: 0322222965, 0772328960, 0552131507;
  • кризисный центр «Акылкарачач» при ОО «Эненазары». Октомкан Абдылдаева: 0555281423, 0776281423.

Иссык-Кульская область

  • «Аялзат — развитие женских инициатив». Дарика Асанбаева: 0392251091, 0553835717;
  • центр помощи и реабилитации женщин «Химая» при ОО «Улукман Дарыгер». Уланбек Турсунбаев, Мария Личаню: 0392253417, 0555204847, 0551733390;
  • кризисный центр «Мээрман» в Караколе. Майрам Эмиль кызы: 0706383637;
  • кризисный центр «Бактылуу эне». Чынара Сыдыгалиева: 0702748928.

Нарынская область

  • муниципальный центр «Асылзат». Шахра Турусбекова: 0705447035;
  • НПО «Кризисный центр «Тендеш». Света Саякбаева: 0708747274, 0700257890, 0556218584.

Джалал-Абадская область

  • реабилитационный центр «Каниет». Гульмайрам Аттокурова: 0372222303, 0774855227, 0550757772.

Таласская область

  • кризисный Центр «Маана». Зарина Турукманова: 0557484713.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332485/
просмотров: 99
Версия для печати
Материалы по теме
Убийство Айзирек. Блогер пытался выехать из страны, но был доставлен в милицию
Избиение женщины в Узгене. Супруга задержали через две недели
Избитая мужем женщина пожаловалась на бездействие милиции в Ошской области
Убийство Айзирек. В ГУВД Бишкека начата проверка высказываний блогера и депутата
Вице-спикер считает, что семейное насилие можно остановить штрафами
Убийство Айзирек. Еще одного блогера требуют привлечь к ответственности
Выявление улучшилось или агрессии стало больше? О причинах роста насилия в семье
Убийство Айзирек. Блогер Айбек Уланов арестован по решению суда
Убийство Айзирек. Блогер Айбек Уланов задержан сотрудниками милиции
В ЖК возмущены, что Айбек Уланов отделался извинением. Что ответил замглавы МВД
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Бишкеке ожидаются гроза и&nbsp;сильный ветер Штормовое предупреждение. В Бишкеке ожидаются гроза и сильный ветер
В&nbsp;Бишкеке 14&nbsp;июня закроют Южную магистраль в&nbsp;связи с&nbsp;ночным забегом В Бишкеке 14 июня закроют Южную магистраль в связи с ночным забегом
Бишкек бьет тревогу: легендарная &laquo;Дзержинка&raquo; может исчезнуть Бишкек бьет тревогу: легендарная «Дзержинка» может исчезнуть
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; представило обновленный модуль заказов кодов маркировки ЗАО «Альфа Телеком» представило обновленный модуль заказов кодов маркировки
Миллион возможностей с&nbsp;MKassa от&nbsp;MBANK: комиссия 0&nbsp;процентов на&nbsp;прием платежей Миллион возможностей с MKassa от MBANK: комиссия 0 процентов на прием платежей
Электронный патент в&nbsp;вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей Электронный патент в вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей
Центр аналитики и&nbsp;развития предпринимательства помогает в&nbsp;выборе партнеров Центр аналитики и развития предпринимательства помогает в выборе партнеров
13 июня, пятница
22:00
Семейное насилие. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью Семейное насилие. Кризисные центры, куда жертвы могут о...
21:52
Убийство Айзирек. Еще один блогер стал фигурантом уголовного дела
21:48
В Кыргызстане запущен национальный проект «Инициатива сообществ»
21:24
Кувейт планирует запустить прямое авиасообщение с Кыргызстаном
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 июня: местами дожди