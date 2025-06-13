Семейное насилие. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью

В Кыргызстане для женщин и детей, которые стали жертвами семейного насилия, созданы кризисные центры. Там они могут получить медицинскую и юридическую помощь, временное убежище. В стране, по данным Министерства труда, социального обеспечения и миграции, работает 16 кризисных центров.



За квалифицированной помощью можно обратиться:

Бишкек муниципальный центр «Аялзат». Мээрим Сыйдалиева: 0312653738, 0553966960; кризисный центр «Шанс». Елена Ткачева: 0709710320, 0555900698, 0312613227; кризисный центр «Сезим». Бюбюсара Рыскулова: 0312512640, 0312316466, 0551316466, горячая линия: 0312512640, 0501512640.

Чуйская область кризисный центр «Ак-Ниет». Зуура Айылчиева: 0703911769, 0550902955.

Ошская область кризисный центр «Аруулан». Наргиза Ештаева: 0322255608, 0557777405; кризисный центр «Ак журок». Дарийкан Асилбекова: 0550231329, 0322245976, 0779231329; ОО «Энсан Диамонд». Джамиля Капарова: 0322222965, 0772328960, 0552131507; кризисный центр «Акылкарачач» при ОО «Эненазары». Октомкан Абдылдаева: 0555281423, 0776281423.

Иссык-Кульская область «Аялзат — развитие женских инициатив». Дарика Асанбаева: 0392251091, 0553835717; центр помощи и реабилитации женщин «Химая» при ОО «Улукман Дарыгер». Уланбек Турсунбаев, Мария Личаню: 0392253417, 0555204847, 0551733390; кризисный центр «Мээрман» в Караколе. Майрам Эмиль кызы: 0706383637; кризисный центр «Бактылуу эне». Чынара Сыдыгалиева: 0702748928.

Нарынская область муниципальный центр «Асылзат». Шахра Турусбекова: 0705447035; НПО «Кризисный центр «Тендеш». Света Саякбаева: 0708747274, 0700257890, 0556218584.

Джалал-Абадская область реабилитационный центр «Каниет». Гульмайрам Аттокурова: 0372222303, 0774855227, 0550757772.