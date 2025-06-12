Угольные котельные в Бишкеке переводят на тепловые насосы

Угольные котельные в столице переводят на тепловые насосы. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил главный инженер МП «Бишкектеплоэнерго» Сабирали Кадыров.

По его словам, всего на балансе предприятия 114 котельных, из них 60 — на газе, 20 — на электроэнергии, 21 — на угле, 1 — на пару, еще 12 котельных частных многоэтажных домов на техобслуживании.

«С этого года планируем 36 котельных перевести на тепловые насосы. Эти современные установки влияют на снижение себестоимости нашей тепловой энергии. На шести котельных новое оборудование уже установлено, введено в эксплуатацию. Испытание насосы прошли, до начала отопительного сезона охватим все 36 объектов. Углем топить в будущем не будем», — сказал Сабирали Кадыров.

Он отметил, что на тепловые насосы также переводят электрокотельные в целях экономии электроэнергии и маломощные газовые.

Сабирали Кадыров добавил, что в целом ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводятся по утвержденному плану.

«Есть оборудование 1965-1980-х, поэтому запланировали замену старых 11 котлов с низким КПД. Сами изготавливаем и устанавливаем современные газовые котлы. Идет ремонт тепловых сетей, из запланированных 4 тысяч метров на сегодня заменили около 1,7 тысячи, работа продолжается. Насосы тоже ремонтируем, модернизируем или покупаем новые, исходя из финансовых возможностей. На 2025 год выделено 39 миллионов сомов на капитальный и 30 миллионов на текущий ремонт. Этого мало, но справляемся», — подчеркнул он.