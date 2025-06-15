Неделя-24. Отопление и горячая вода подорожали, и спасение засыхающей Дзержинки

С 1 июня 2025-го в Кыргызстане для населения подорожали горячая вода и отопление с учетом социальной нормы (жилье до 80 квадратных метров) на 25 процентов. Если у потребителя, абонента «Бишкектеплосети», квартира жилой площадью 100 квадратных метров и он условно потребляет 1 гигакалорию в месяц, то до 80 квадратных метров он будет оплачивать по 1 тысяче 950 сомов за гигакалорию, остальные 20 квадратных метров — по реальной стоимости тепловой энергии (5 тысяч 998 сомов за гигакалорию).

Тарифы на горячее водоснабжение также изменились. Если ранее за кубометр потребитель «Бишкектеплосети» платил 108 сомов, то с 1 июня — по 126 сомов за кубометр, или больше на 18 сомов.

Кыргызстан отказался от партийной системы, и депутатов Жогорку Кенеша теперь будут выбирать по новой схеме . Садыр Жапаров подписал необходимые поправки. Главным изменением стало то, что полностью меняется система выборов депутатов Жогорку Кенеша. Для этого в республике образуют 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых выберут по три нардепа, один из которых — женщина.

Фото 24.kg. Здание ОАО «Кыргызшампаны»

Здание открытого акционерного общества «Кыргызшампаны», находящееся в Бишкеке на проспекте Чингиза Айтматова, 48,

утратило статус памятника архитектуры

. Кабмин принял соответствующее постановление. Памятником архитектуры административное здание «Кыргызшампаны» признали в 1953 году. Кыргызский шампанвиномбинат был основан в 1948 году. В советское время выпускал 6 наименований шампанского, 30 видов виноградного вина, коньячный спирт и плодово-ягодные, виноградные виноматериалы.

Всем иностранным гражданам, находящимся на территории Кыргызской Республики незаконно, настоятельно рекомендуется добровольно покинуть страну, оформив выездные визы через портал «Электронная виза». По данным ведомства, лица, нарушившие правила пребывания, несут ответственность в соответствии с законодательством КР. Напомним, иностранцам и лицам без гражданства, пребывающим в КР с нарушением миграционного законодательства, до 10 июня 2025 года предоставлялась возможность легализовать свое положение в республике. По данным на 9 июня, иностранцы подали более 3 тысяч заявлений.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

На Дзержинке снова появилась вода, но хватает ли ее? Репортаж с места Бульвар Эркиндик, или как его называют в народе Дзержинка. Зеленая артерия столицы, соединяющая север и юг, снова под угрозой — деревья сбрасывают листву, трава выгорела, полив встал. После резонансного материала 24.kg, где горожане подняли тревогу, мэрия оперативно отреагировала: накануне воду подали, но это, как выяснилось, лишь временное решение. Подробности о ситуации, причинах засухи и дефиците воды — в разговоре с вице-мэром Бишкека Рамизом Алиевым. ПОДРОБНЕЕ

Мы за диалог, а не за запрет самокатов: интервью с директором прокатной компании Инициатива властей о запрете прокатных самокатов вызвала широкий общественный резонанс и даже стала темой обсуждения на уровне мэрии и кабмина. На фоне громкой дискуссии 24.kg поговорило с генеральным директором ОАО «Кикшеринг Центральная Азия» Бактияром Кожокеевым, чья компания управляет популярными брендами про прокату самокатов. ПОДРОБНЕЕ

Болот Абдрахманов: судьба, связанная с «Ата-Бейитом» Фото 24.kg. Болот Абдрахманов Личность Болота Абдрахманова уникальна. Ему было предначертано связать свою судьбу с Национальным историко-мемориальным комплексом «Ата-Бейит», директором которой он работает второй год. Произошло это за много лет до назначения на должность. И в этом Болот Абдрахманов видит свое предопределение свыше. ПОДРОБНЕЕ

«Ата-Бейит». Кыргызский пантеон современности О Национальном историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит» мы зачастую вспоминаем, когда власти страны проводят какие-то траурные мероприятия или туда привозят иностранных высокопоставленных гостей Кыргызстана. В будние дни в комплексе практически нет посетителей. Поэтому, попав в один из таких дней в «Ата-Бейит», появилась возможность спокойно прогуляться по территории. Сопровождал нас директор комплекса Болот Абдрахманов. ПОДРОБНЕЕ

Строят незаконно — жители села Кок-Жар жалуются на объекты трех компаний Фото 24.kg. Объект строительной компании «Алим Строй» В селе Кок-Жар Бишкека местные жители жалуются на три объекта, которые строят там многоэтажные дома. Два объекта на стадии котлована, а один практически достроен. Принадлежат они трем разным компаниям, которым, по словам местных жителей, приостановили деятельность из-за возбужденных уголовных дел. ПОДРОБНЕЕ

Новые нарративы Алмазбека Атамбаева Бывший президент Алмазбек Атамбаев после приговора Первомайского районного суда Бишкека, который приговорил его к 11 с половиной годам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о кой-ташских событиях, молчал три дня. Но потом распространил свое заявление. Алмазбек Атамбаев всегда был искусным манипулятором. Судя по последнему обращению, навыков он не растерял. Текст является ярким примером манипуляции на разных уровнях. ПОДРОБНЕЕ

Озеро Иссык-Куль: экологи бьют тревогу, госорганы — молчат Ученые не первый год твердят о рисках потерять жемчужину Кыргызстана — Иссык-Куль. Если не обратить внимание на защиту озера сейчас, то совсем скоро оно может стать непригодным для купания. Помимо проблем, о которых говорят давно, — отсутствие очистных сооружений, застраивание береговой зоны, огромное количество мусора, стихийные свалки, экологи обращают внимание на обмеление озера и появление водорослей в нем. ПОДРОБНЕЕ

Притоны, вебкам и силовики: что происходит в мире проституции в Бишкеке сегодня Несмотря на заявления о снижении уровня проституции, в столице Кыргызстана наблюдаются массовые задержания, переход индустрии в онлайн и тревожная практика публикации персональных данных задержанных женщин. С начала 2025 года в Бишкеке усилилась борьба с проституцией. По данным МВД и ГКНБ, только с апреля по май 2025-го задержали около 250 женщин, подозреваемых в оказании интимных услуг. ПОДРОБНЕЕ

Деградация пастбищ: как Минсельхоз планирует их восстанавливать Фото из интернета. Деградация пастбищ — это уменьшение травяного покрова, снижение урожайности. Практически это земля, где ничего не растет В Кыргызстане насчитывается 9,1 миллиона гектаров пастбищ. При этом около 40 процентов из них находятся в горах и выпас скота на них практически невозможен. Площадь пастбищ, находящихся в использовании, составляет около 5 миллионов гектаров. Но около 40 процентов этих земель подвержены деградации. Что это такое, как она появляется и как решать проблему, 24.kg рассказал директор отдела реализации сельскохозяйственных проектов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Тамчыбек Тулеев. ПОДРОБНЕЕ

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Кадровый голод vs достойная зарплата. Когда и хочется, и колется Фото из интернета. Кыргызстанцы продолжают активно искать работу за границей, несмотря на все призывы местных политиков возвращаться на родину Кыргызстан наравне с Узбекистаном и Таджикистаном удерживает лидирующие позиции по экспорту рабочей силы. Согласно данным Всемирного банка, денежные переводы составляют около 28,4 процента ВВП нашей страны. Далее следует Таджикистан. У него этот показатель — 26,7 процента. На третьем месте Узбекистан, отстает на несколько пунктов Казахстан. Замыкает цепочку Туркменистан. Государство закрытое, и соотношение получаемых денег из-за рубежа от мигрантов — всего полпроцента. ПОДРОБНЕЕ

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Озеро Кара-Камыш и закаты на Иссык-Куле. Фото читателей 24.kg Фото Евгения Липкина. Закаты на Иссык-Куле Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы немного прогуляемся по Бишкеку, потом выберемся в горы, полюбуемся закатами в Чуйской области и на Иссык-Куле и отправимся на юг республики. ПОДРОБНЕЕ