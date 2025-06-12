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Общество

Покончить с детским трудом не удалось. 138 миллионов детей до сих пор работают

В 2015-м Организация Объединенных Наций поставила цель — положить конец детскому труду по всему миру к 2025 году. Однако 138 миллионов детей до сих пор работают, сообщила Служба новостей ООН.

Согласно докладу Международной организации труда (МОТ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), из 138 миллионов детей, занятых в той или иной деятельности, 54 миллиона работают в опасных условиях, включая шахты.

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Отмечается, что с 2000 года число работающих детей сократилось более чем на 100 миллионов. Это значительное достижение, которое доказывает, что у международного сообщества есть «дорожная карта» по борьбе с детским трудом. Однако еще очень много предстоит сделать. Прогресс в этой сфере — медленный и неустойчивый.

МОТ и ЮНИСЕФ призывают удвоить усилия по борьбе с детским трудом, чтобы добиться лучших результатов.

Под детским трудом понимается не любая работа, выполняемая детьми, а именно та, которая лишает их детства и представляет угрозу их здоровью и развитию.

Ежегодно 12 июня отмечается Всемирный день борьбы с детским трудом.

В Кыргызстане единой актуальной статистики по работающим детям нет. Согласно последнему исследованию Нацстаткома (MICS) 2018 года, в республике к детскому труду привлекали 26,7 процента детей в возрасте 5-17 лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332445/
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