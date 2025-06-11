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Общество

До 50 сомов в час. В Бишкеке хотят ввести пилот по платным парковкам

Проект постановления Бишкекского городского кенеша «О проведении пилотного проекта по организации платных муниципальных парковок и стоянок в столице» вынесен на общественное обсуждение.

Согласно справке-обоснованию, в Бишкеке зарегистрировано 683 тысячи единиц автотранспортных средств без учета ежедневно въезжающего иногороднего транспорта.

Неконтролируемые парковки стимулируют избыточный поток машин, который превышает пропускную способность дорожно-транспортной сети и приводит к загруженности дорог в центре города.

В мэрии отмечают, что система платных стоянок существует во многих странах. По данным экспертов, первые счетчики на улицах для автомобилистов установлены в 1935 году в США. Плата за стоянку вводится с разными целями, в том числе упорядочение автомобильного трафика, обеспечение беспрепятственного движения пешеходов, а также пополнение бюджета.

С учетом мирового опыта в Бишкеке планируется ввести дифференцированную (почасовую) оплату за услуги парковочного пространства города Бишкека. В связи с этим в центральной части города планируется установить плату за парковку по зональному типу в размере от 40 до 60 сомов. При внедрении автоматизированной системы тарифы будут установлены по часовому тарифу от 30 до 50 сомов в час.

 

Пилотный проект планируется ввести на 11 месяцев.

От платы за парковку освобождаются инвалиды I и II групп — владельцы автотранспортных средств, обозначенных опознавательным знаком «Инвалид», имеющие соответствующую отметку в регистрационных документах.

Предлагается установить 50-процентную скидку от платы за пользование муниципальными парковками и стоянками для электромобилей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332368/
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