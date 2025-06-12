В Карибском море нашли десятки золотых монет с легендарного парусника «Сан-Хосе»

В Карибском море у берегов Колумбии исследователи нашли десятки золотых монет с испанского галеона «Сан-Хосе», затонувшего более 300 лет назад. Об этом сообщает Live Science.

Монеты обнаружили на глубине около 600 метров с помощью роботов-водолазов.

«Сан-Хосе» затонул в 1708 году во время боя с британскими военными кораблями. На его борту перевозили до 200 тонн золота, серебра и неограненных драгоценных камней. Нынешняя стоимость сокровищ может достигать $17 миллиардов.

Правительство Колумбии подтвердило, что на Карибах нашли испанский галеон «Сан-Хосе».

Исследователи подробно изучили фотографии монет, лежащих на дне моря вокруг затонувшего парусника. Результаты проведенной работы они опубликовали в научном журнале Antiquity. Так, на одной стороне монет оказался Иерусалимский крест и щит с изображениями замков и львов. С другой стороны на них можно различить Геркулесовы столбы, возвышающиеся над волнами.

Рядом с судном также обнаружили макукины — серебряные монеты ручной чеканки, которые были основной валютой в испанских колониях. Это помогло ученым определить, что найденные монеты были отчеканены в 1707 году испанским монетным двором в Лиме (сейчас столица Перу). Это, по их мнению, подтвердило, что обнаруженный корабль является тем самым легендарным «Сан-Хосе».