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Общество

В Бишкеке открылся форум «Айтматов — будущее тюркского мира»

В Национальной академии наук Кыргызстана проходит международный форум под названием «Чингиз Айтматов — будущее тюркского мира». Об этом сообщает пресс-служба НАН КР.

По ее данным, мероприятие организовано по инициативе международной организации ТЮРКСОЙ и Института литературы имени Айтматова при НАН КР.

В форуме принимают участие спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу, государственный секретарь КР Марат Иманкулов, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, заместитель начальника управления политических и экономических исследований администрации президента КР Октябрь Капалбаев, муфтий Кыргызстана Абдулазиз кары Закиров, руководитель Института Айтматова в Турции, профессор Ильяс Топсакал, депутаты парламента Турции, ученые, представители власти и творческой интеллигенции.

Форум начался с посещения национального историко-мемориального комплекса «Ата-Бейит» и чтения Корана в память о великом писателе. Чингиз Айтматов был похоронен на территории мемориального комплекса в 2008 году. 

Напомним, в феврале этого года в Турции по инициативе лидера партии националистического движения Девлета Бахчели был открыт институт Чингиза Айтматова.

Форум стал площадкой для обсуждения наследия писателя и его значимости для будущего тюркского мира.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332187/
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