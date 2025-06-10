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Общество

Охват дошкольным образованием в КР планируют довести до 60 процентов

В детских садах полного дня в Кыргызстане воспитывается более 257 тысяч детей. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила замминистра просвещения Надира Джусупбекова.

По ее словам, общее число садов выросло на 85 за год и достигло 1 тысячи 997 учреждений.

С учетом предшкольной подготовки общий охват дошкольным образованием составил 44,3 процента. Ставится цель довести этот показатель до 60 процентов в ближайшие годы.

Надира Джусупбекова отметила, что принят новый стандарт дошкольного образования, а также ряд документов, упрощающих работу детских садов и делающих их доступнее для родителей. Открыто 560 краткосрочных детских садов.

Введена система ваучеров — новая модель финансирования дошкольного образования.

Государственные банки начали выдачу льготных кредитов от 10 до 70 миллионов сомов на строительство и реконструкцию детских садов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332175/
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