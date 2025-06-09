В Кыргызстане пересмотрят налоговую политику в отношении табака

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев встретился с представителями миссии Центра знаний Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табаком (РКБТ ВОЗ).
По данным пресс-центра МЗ КР, в рамках визита эксперты представили разработанную ими имитационную модель TETSiM —аналитический инструмент, который демонстрирует, как повышение акцизов может способствовать снижению потребления табака и одновременно увеличить поступления в бюджет. Модель адаптирована под экономические и социальные реалии Кыргызстана на 2024–2027 годы.
«Повышение акцизов на табачные изделия — одна из самых действенных и научно доказанных мер по защите здоровья населения. Сегодня табачные изделия остаются слишком доступными, и это напрямую связано с ростом неинфекционных заболеваний. Мы готовы к системной реформе и рассчитываем на поддержку международных партнеров в этом вопросе», — подчеркнул Эркин Чечейбаев.
Курение — один из основных факторов риска неинфекционных заболеваний (болезни сердца, инсульты, хронические респираторные заболевания и рак).
На долю НИЗ приходится свыше 80 процентов всех случаев преждевременной смертности в Кыргызстане.
«Ежегодно табак уносит жизни более 6 тысяч человек в стране. При этом налогообложение табака в Кыргызстане остается на уровне, далеком от рекомендованного ВОЗ — акциз составляет менее 50 процентов от розничной цены, тогда как рекомендованная доля — не менее 75 процентов», — отметили в МЗ КР.