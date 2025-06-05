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Общество

Бюджет Кыргызстана на 2026 год намерены увеличить до 800 миллиардов сомов

Бюджет Кыргызстана на 2026 год намерены увеличить до 800 миллиардов сомов. Об этом в ходе рабочей поездки в Чаткальский район сообщил торага ЖК Нурланбек Тургунбек уулу, сообщает пресс-служба парламента.

«Если в 2020 году бюджет страны составлял всего 240 миллиардов сомов, то в текущем году он увеличился до 704 миллиардов. На следующий год планируется принять бюджет в размере свыше 800 миллиардов сомов, что позволит активно претворять в жизнь инфраструктурные проекты, повышать пенсии, пособия и заработные платы. Но это не предел. Предстоит еще много работы», – отметил торага.

пресс-службы ЖК КР
Фото пресс-службы ЖК КР. Спикер с рабочей поездкой

Нурланбек Тургунбек уулу ознакомился со строительством автодороги Ала-Бука – Жаны-Базар – Кировка.

Данная трасса, протяженность которой составляет составляет 100 километров, начинается в селе Ала-Бука, проходит через населенные пункты Кызыл-Токой и Терек-Сай Чаткальского района и, пересекая перевал Чапчыма, тянется до участка «Терс» возле села Курулуш.

Согласно проекту, на дороге будут построены 9 мостов и 22 селеотводных сооружения. Общая стоимость строительства составляет более 4 миллиардов сомов. На сегодняшний день произведена укладка асфальта на 48 километрах дороги, оставшаяся часть будет завершена до конца года.

Ознакомившись с ходом строительства торага встретился с местными жителями. В ходе встречи он отметил, что государство уделяет особое внимание отдаленным и труднодоступным районам. «Поскольку именно регионы составляют фундамент государства. Если не развивать села, не обеспечивать достойные условия в сельской местности, то и государство не сможет быть прочным», – сказал он.

Кроме того, Нурланбек Тургунбек уулу, говоря о Чаткальском районе, богатом природными ресурсами, но с суровыми климатическими условиями, подчеркнул значимость решения всех социальных потребностей региона.

пресс-службы ЖК КР
Фото пресс-службы ЖК КР. Ремонт дороги

«Необходимо обеспечить эффективное и целевое использование доходов от добычи полезных ископаемых в первую очередь на решение насущных социальных проблем. Вместе с тем крайне важно соблюдать экологические стандарты и обеспечивать безопасность. Если допустить бесконтрольную и стихийную разработку месторождений, не думая о последствиях, это станет предательством по отношению к будущим поколениям», – заключил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331677/
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