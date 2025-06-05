В 2025 году для кыргызстанских мигрантов в РФ нашли более 1 тысячи 900 вакансий

Представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР в РФ активно расширяет сотрудничество с российскими работодателями и сообществами кыргызстанцев, содействуя гражданам в трудоустройстве и правовой адаптации.

С начала года найдено 1 тысяча 907 вакансий в разных регионах России. Работа по подключению кыргызстанских соискателей к легальному трудоустройству ведется через прямые контакты с работодателями.

Проведено 54 встречи с общественными объединениями кыргызстанцев, включая диаспоры в Москве, Подмосковье, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Сочи, Мурманске и Тюмени. В мероприятиях приняли участие более 4 тысяч 800 граждан.

Проведено 36 встреч с представителями государственных органов РФ по вопросам миграции, медицины, образования и занятости. Осуществлено пять выездов в медицинские учреждения для защиты прав кыргызстанцев.

Представительство оказало помощь 967 гражданам в получении полисов ОМС. Троим гражданам помогли снять ограничения на въезд в Россию. Содействие оказано в репатриации трех несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей.

Фото Минтруда. Мигранты в России

В связи с изменениями, внесенными в законодательство Российской Федерации, срок легализации для иностранцев, находящихся в РФ нелегально, продлен до 10 сентября 2025 года. В рамках этой инициативы представительство в России постоянно проводит информационно-разъяснительную работу среди граждан КР, проживающих на территории РФ.

Для оперативной связи с трудовыми мигрантами организованы круглосуточные горячие линии, через которые предоставляются консультации по всем возникающим вопросам.