12:42
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

В 2025 году для кыргызстанских мигрантов в РФ нашли более 1 тысячи 900 вакансий

Представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР в РФ активно расширяет сотрудничество с российскими работодателями и сообществами кыргызстанцев, содействуя гражданам в трудоустройстве и правовой адаптации.

С начала года найдено 1 тысяча 907 вакансий в разных регионах России. Работа по подключению кыргызстанских соискателей к легальному трудоустройству ведется через прямые контакты с работодателями.

Проведено 54 встречи с общественными объединениями кыргызстанцев, включая диаспоры в Москве, Подмосковье, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Сочи, Мурманске и Тюмени. В мероприятиях приняли участие более 4 тысяч 800 граждан.

Проведено 36 встреч с представителями государственных органов РФ по вопросам миграции, медицины, образования и занятости. Осуществлено пять выездов в медицинские учреждения для защиты прав кыргызстанцев.

Представительство оказало помощь 967 гражданам в получении полисов ОМС. Троим гражданам помогли снять ограничения на въезд в Россию. Содействие оказано в репатриации трех несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей.

Минтруда
Фото Минтруда. Мигранты в России

В связи с изменениями, внесенными в законодательство Российской Федерации, срок легализации для иностранцев, находящихся в РФ нелегально, продлен до 10 сентября 2025 года. В рамках этой инициативы представительство в России постоянно проводит информационно-разъяснительную работу среди граждан КР, проживающих на территории РФ.

Для оперативной связи с трудовыми мигрантами организованы круглосуточные горячие линии, через которые предоставляются консультации по всем возникающим вопросам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331670/
просмотров: 275
Версия для печати
Материалы по теме
Минюст РФ не нашел оснований признать Ивана Урганта и Аллу Пугачеву иноагентами
Росгвардия в Краснодаре использует дроны для контроля работников в сфере труда
Программу помощи трудовым мигрантам, вернувшимся в КР, предлагают расширить
Мигранты в Кыргызстане должны легализоваться до 10 июня. Президент подписал указ
Состояние одной из пострадавших в ДТП гражданок КР в Хабаровске остается тяжелым
На работу в Великобританию в 2025 году намерены выехать 17 тысяч граждан КР
Минтруда России сократило число профессий для упрощенного получения ВНЖ
На заводах могут работать поколениями — Тимур из Бишкека о жизни в Венгрии
Из-за ужесточения миграционных правил в РФ кыргызстанцы возвращаются на родину
HRW подготовила доклад о ксенофобии в России в отношении мигрантов из ЦА
Популярные новости
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Куда и&nbsp;почему хотели перенести столицу Кыргызстана: от&nbsp;Джалал-Абада до&nbsp;Балыкчи Куда и почему хотели перенести столицу Кыргызстана: от Джалал-Абада до Балыкчи
Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за&nbsp;помощью Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью
В&nbsp;Бишкек возвращается жара. Прогноз погоды на&nbsp;2-4 июня В Бишкек возвращается жара. Прогноз погоды на 2-4 июня
Бизнес
Встречайте лето с&nbsp;домашним интернетом + ТВ&nbsp;от&nbsp;Saima Встречайте лето с домашним интернетом + ТВ от Saima
Смотрите матч Кыргызстан&nbsp;&mdash; КНДР в&nbsp;прямом эфире через приложение MegaTV Смотрите матч Кыргызстан — КНДР в прямом эфире через приложение MegaTV
Собираетесь в&nbsp;Кыргызстан? Подключите eSIM&nbsp;О! онлайн Собираетесь в Кыргызстан? Подключите eSIM О! онлайн
Осталось меньше месяца, чтобы выиграть миллион от&nbsp;Beeline! Осталось меньше месяца, чтобы выиграть миллион от Beeline!
5 июня, четверг
12:42
В РФ предлагают депортировать мигрантов за проживание в нежилых помещениях В РФ предлагают депортировать мигрантов за проживание в...
12:38
Мэр Бишкека проинспектировал территорию Ошского базара
12:23
Бюджет Кыргызстана на 2026 год намерены увеличить до 800 миллиардов сомов
12:12
5 июня — День Арафата. Завтра Курман айт: во сколько Айт-намаз
12:09
Задержаны подозреваемые в групповом избиении жителя Токмака