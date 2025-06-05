12:42
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

В Минсельхозе посчитали, какую прибыль можно получить от выращивания риса в КР

Выращивание риса в Кыргызстане по-прежнему остается одной из самых доходных отраслей сельского хозяйства, сообщает Минсельхоз.

По его данным, на выращивание одного гектара риса крестьяне тратят от 100 до 200 тысяч сомов, включая аренду земли и текущие расходы.

«Урожайность варьируется от 38 до 45 центнеров с гектара, что в переработке дает 2 тысячи 500 – 3 тысячи 500 тонн готового продукта. При текущей рыночной цене 200–250 сомов за килограмм, валовая выручка с гектара достигает 600–700 тысяч сомов. Таким образом, чистая прибыль фермера составляет порядка 400–500 тысяч сомов», — говорится в сообщении.

Согласно данным Минсельхоза, за последние 30 лет площади под рис увеличились в пять раз. В 2024 году рис выращивали уже на 12 тысячах 200 гектарах, а валовой сбор составил рекордные 47,5–48 тысяч тонн — в 24 раза больше, чем три десятилетия назад.

Минсельхоза
Фото Минсельхоза. Рисовые поля

В настоящее время стоимость поливной воды для рисоводов составляет около 7 тысяч сомов за гектар за весь сезон, что эквивалентно половине мешка риса. В сравнении с другими странами, тарифы на воду в Кыргызстане остаются одними из самых низких, несмотря на растущее значение водных ресурсов.

Министерство сельского хозяйства напоминает фермерам о необходимости экономного расходования поливной воды, учитывая ее растущую ценность в условиях изменения климата и дефицита в ряде регионов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331666/
просмотров: 338
Версия для печати
Материалы по теме
На обеспечение населенных пунктов питьевой водой направят $250 миллионов
В Ошской области задержаны трое граждан Китая за незаконный вылов рыбы
В Панфиловском районе выявлен факт незаконного захвата земельного участка
Кыргызстан и Беларусь намерены расширять экспорт сельхозпродукции
Фермерам передано в лизинг 660 единиц сельскохозяйственной техники
Минсельхоз призвали использовать отечественные препараты для вакцинации животных
Центр переработки, упаковки и логистики риса построят в Узгенском районе
В Кыргызстане решили проверить, вырастут ли у нас апельсины и оливки
В Таласской области лесные земли пытались использовать под кладбище
В Кыргызстане увеличился объем производства мяса
Популярные новости
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Куда и&nbsp;почему хотели перенести столицу Кыргызстана: от&nbsp;Джалал-Абада до&nbsp;Балыкчи Куда и почему хотели перенести столицу Кыргызстана: от Джалал-Абада до Балыкчи
Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за&nbsp;помощью Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью
В&nbsp;Бишкек возвращается жара. Прогноз погоды на&nbsp;2-4 июня В Бишкек возвращается жара. Прогноз погоды на 2-4 июня
Бизнес
Встречайте лето с&nbsp;домашним интернетом + ТВ&nbsp;от&nbsp;Saima Встречайте лето с домашним интернетом + ТВ от Saima
Смотрите матч Кыргызстан&nbsp;&mdash; КНДР в&nbsp;прямом эфире через приложение MegaTV Смотрите матч Кыргызстан — КНДР в прямом эфире через приложение MegaTV
Собираетесь в&nbsp;Кыргызстан? Подключите eSIM&nbsp;О! онлайн Собираетесь в Кыргызстан? Подключите eSIM О! онлайн
Осталось меньше месяца, чтобы выиграть миллион от&nbsp;Beeline! Осталось меньше месяца, чтобы выиграть миллион от Beeline!
5 июня, четверг
12:38
Мэр Бишкека проинспектировал территорию Ошского базара Мэр Бишкека проинспектировал территорию Ошского базара
12:23
Бюджет Кыргызстана на 2026 год намерены увеличить до 800 миллиардов сомов
12:12
5 июня — День Арафата. Завтра Курман айт: во сколько Айт-намаз
12:09
Задержаны подозреваемые в групповом избиении жителя Токмака
12:07
Участки вдоль реки Ак-Бууры, приватизированные чиновниками, вернут мэрии Оша