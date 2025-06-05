В Минсельхозе посчитали, какую прибыль можно получить от выращивания риса в КР

Выращивание риса в Кыргызстане по-прежнему остается одной из самых доходных отраслей сельского хозяйства, сообщает Минсельхоз.

По его данным, на выращивание одного гектара риса крестьяне тратят от 100 до 200 тысяч сомов, включая аренду земли и текущие расходы.

«Урожайность варьируется от 38 до 45 центнеров с гектара, что в переработке дает 2 тысячи 500 – 3 тысячи 500 тонн готового продукта. При текущей рыночной цене 200–250 сомов за килограмм, валовая выручка с гектара достигает 600–700 тысяч сомов. Таким образом, чистая прибыль фермера составляет порядка 400–500 тысяч сомов», — говорится в сообщении.

Согласно данным Минсельхоза, за последние 30 лет площади под рис увеличились в пять раз. В 2024 году рис выращивали уже на 12 тысячах 200 гектарах, а валовой сбор составил рекордные 47,5–48 тысяч тонн — в 24 раза больше, чем три десятилетия назад.

Фото Минсельхоза. Рисовые поля

В настоящее время стоимость поливной воды для рисоводов составляет около 7 тысяч сомов за гектар за весь сезон, что эквивалентно половине мешка риса. В сравнении с другими странами, тарифы на воду в Кыргызстане остаются одними из самых низких, несмотря на растущее значение водных ресурсов.

Министерство сельского хозяйства напоминает фермерам о необходимости экономного расходования поливной воды, учитывая ее растущую ценность в условиях изменения климата и дефицита в ряде регионов.