На Иссык-Куле обсуждают стратегии по сохранению снежного барса и его экосистем

Сегодня в Международный день окружающей среды, на берегу озера Иссык-Куль стартовало IX заседание управляющего комитета Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем (GSLEP). Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.
Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Медер Машиев подчеркнул символичность проведения заседания в этот день и в этом месте — в сердце высокогорной экосистемы, под покровительством снежного барса.
«Для нас снежный барс — это не просто вид, это часть нашей культуры и идентичности. Его сохранение — наша общая ответственность», — отметил министр.
В заседании принимают участие делегации 12 стран ареала снежного барса.
Основными темами для обсуждения стали:
- признание 20 ключевых ландшафтов как OECMs (Other Effective area-based Conservation Measures) в рамках глобальной цели 30×30;
- развитие трансграничного сотрудничества;
- борьба с нелегальной торговлей дикой фауной;
- продвижение устойчивого экотуризма;
- обновление национальных стратегий по охране снежного барса (NSLEP).
Отмечается, что указом президента Садыра Жапарова с 2023 года снежный барс официально признан национальным символом.