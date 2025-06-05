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Общество

На Иссык-Куле обсуждают стратегии по сохранению снежного барса и его экосистем

Сегодня в Международный день окружающей среды, на берегу озера Иссык-Куль стартовало IX заседание управляющего комитета Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем (GSLEP). Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.

Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Медер Машиев подчеркнул символичность проведения заседания в этот день и в этом месте — в сердце высокогорной экосистемы, под покровительством снежного барса.

«Для нас снежный барс — это не просто вид, это часть нашей культуры и идентичности. Его сохранение — наша общая ответственность», — отметил министр.


В заседании принимают участие делегации 12 стран ареала снежного барса.

Основными темами для обсуждения стали:

  • признание 20 ключевых ландшафтов как OECMs (Other Effective area-based Conservation Measures) в рамках глобальной цели 30×30;
  • развитие трансграничного сотрудничества;
  • борьба с нелегальной торговлей дикой фауной;
  • продвижение устойчивого экотуризма;
  • обновление национальных стратегий по охране снежного барса (NSLEP).

Отмечается, что указом президента Садыра Жапарова с 2023 года снежный барс официально признан национальным символом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331659/
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