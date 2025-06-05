На месторождении в Чаткальском районе в 2025-м намерены добыть 1,6 тонны золота

Сегодня, 5 июня, началась рабочая поездка торага Жогорку Кенеша Нурланбека Тургунбек уулу в Джалал-Абадскую область. Он посетил Чаткальский район и ознакомился с деятельностью производственного предприятия ОсОО «Эти Бакыр Терексай» в селе Терек-Сай.

В предприятие, специализирующееся на добыче и обогащении руд драгоценных металлов, привлечено инвестиции в размере $350 миллионов и с момента открытия произведено 4,5 тонны золота. На текущий год запланировано добыть более 1,6 тонны золота. В настоящее время на предприятии трудятся 650 человек, 70 процентов из которых – местные жители.

Нурланбек Тургунбек уулу подчеркнул большое значение подобных промышленных объектов в развитии республики. «В настоящее время для инвесторов созданы благоприятные условия, государство гарантирует их беспрепятственную работу. Главное, чтобы были соблюдены законы и интересы республики. Однако, открывающиеся предприятия в обязательном порядке должны брать на работу местных жителей, проводить для них обучения, уделять большое внимание вопросу повышения квалификации специалистов», – сказал он.

Он призвал руководство «Эти Бакыр Терексай» при осуществлении своей деятельности использовать современные технологии и строго соблюдать законодательство, в том числе экологические нормы для минимизации вреда окружающей среде и предотвращения различных опасных ситуаций.