Курман айт: как политики планируют провести главный праздник мусульман

Завтра, 6 июня, мусульмане Кыргызстана отмечают Курман айт — один из самых важных религиозных праздников. Этот день символизирует духовность, милосердие и единение семьи. 24.kg поинтересовалось у представителей власти и депутатов Жогорку Кенеша, как они планируют провести Курман айт и что для них значит этот праздник.

Айсулуу Мамашова, депутат ЖК:

«Здравствуйте! Я буду дома в Бишкеке с детьми. Вместо боорсоков приготовлю оладушки с яблоками, чтобы дети с удовольствием их ели. Для меня Курман айт — это время, когда хочется провести день с семьей, создать уют и передать детям наши традиции».

Фото из интернета. Айсулуу Мамашова, депутат ЖК

Данияр Амангельдиев, заместитель председателя кабинета министров:

«Добрый день! Курман айт проведу дома в Токмаке. Приглашаю всех в гости — всегда рад встрече с родными и друзьями».

Фото из интернета. Данияр Амангельдиев, заместитель председателя кабинета министров

Дастан Бекешев, депутат ЖК:

«В этот день планируем сходить в гости, а затем провести время в семейном кругу. Особых планов нет — главное быть вместе».

Фото из интернета. Дастан Бекешев, депутат ЖК

Марлен Маматалиев, депутат ЖК:

«День добрый! По традиции утром пойду на айт намаз в мечеть. К моему приходу семья уже накрывает стол и встречает меня для семейного завтрака и поздравлений. Затем режем барана или корову — одну треть оставляем себе, остальные части раздаем нуждающимся. После этого едем поздравлять родственников, в первую очередь родителей. Вечером — семейный ужин».

Фото из интернета. Марлен Маматалиев, депутат ЖК

Эльвира Сурабалдиева, депутат ЖК:

«Для меня Курман айт — это день духовности, милосердия и памяти. Это не просто праздник, а возможность вспомнить предков, поддержать нуждающихся и переосмыслить важное. Я провожу этот день с молитвой и благодарностью — за жизнь, за семью, за доверие людей, которое дает силы двигаться вперед. В такие дни важно быть рядом с близкими — с уважением и теплом».

Фото из интернета. Эльвира Сурабалдиева, депутат ЖК

Курман айт остается главным символом единства и доброты для кыргызстанцев. Несмотря на занятость и разные обязанности, политики стремятся провести этот день в кругу семьи и близких, соблюдая традиции и делая добрые дела.