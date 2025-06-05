В связи с празднованием Курман айта милиция усиливает меры безопасности, сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, сотрудники органов внутренних дел проводят комплекс профилактических и охранных мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка и предотвращение возможных инцидентов в общественных местах. Особый акцент сделан на безопасность дорожного движения.

6 июня 2025 года более 11 тысяч сотрудников милиции будут обеспечивать общественный порядок в мечетях и на прилегающих к ним территориях по всей территории Кыргызской Республики.

Фото МВД. Строевые смотры

Во всех подразделениях милиции прошли строевые смотры, в ходе которых оценивалась готовность личного состава к несению службы в праздничный день. Усилен контроль за обстановкой в местах массового пребывания граждан.

Сотрудникам даны четкие указания по соблюдению законности, усилению мер безопасности, мониторингу оперативной ситуации и поддержанию дисциплины в период проведения праздничных мероприятий.