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Общество

Председатель кабмина поздравил экологов КР с Днем охраны окружающей среды

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев поздравил экологов с профессиональным праздником — Днем охраны окружающей среды.

Он подчеркнул важность бережного отношения к природе и отметил, что Кыргызстан обладает уникальными природными ресурсами: горными экосистемами, ледниками, реками и озером Иссык-Куль. В стране ведется активная работа по сохранению природы, включая национальные программы по углеродной нейтральности, сохранению снежного барса и кампанию «Жашыл мурас» по массовой посадке деревьев.

Особое внимание уделяется борьбе с пластиковыми отходами, в том числе в озере Иссык-Куль, где проведены очистные работы.

Касымалиев призвал всех кыргызстанцев объединиться для защиты природы и пожелал экологам успехов в их важной работе.

Всемирный день охраны окружающей среды ежегодно отмечается 5 июня по инициативе ООН. Он был учрежден в 1972 году с целью привлечь внимание к глобальным экологическим проблемам и напомнить о важности бережного отношения к природе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331640/
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