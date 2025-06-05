Председатель кабмина поздравил экологов КР с Днем охраны окружающей среды

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев поздравил экологов с профессиональным праздником — Днем охраны окружающей среды.

Он подчеркнул важность бережного отношения к природе и отметил, что Кыргызстан обладает уникальными природными ресурсами: горными экосистемами, ледниками, реками и озером Иссык-Куль. В стране ведется активная работа по сохранению природы, включая национальные программы по углеродной нейтральности, сохранению снежного барса и кампанию «Жашыл мурас» по массовой посадке деревьев.

Особое внимание уделяется борьбе с пластиковыми отходами, в том числе в озере Иссык-Куль, где проведены очистные работы.

Касымалиев призвал всех кыргызстанцев объединиться для защиты природы и пожелал экологам успехов в их важной работе.



