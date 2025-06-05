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Общество

Подписан закон для укрепления единства народа и предотвращения конфликтов

Президент Садыр Жапаров подписал поправки в Закон «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. 

Цель новых поправок — создать правовую основу для работы органов местного самоуправления по предупреждению и противодействию социальным и другим конфликтам на местах.

В частности, в статью 27 закона добавлено положение, что к вопросам местного значения теперь относятся и организация мероприятий, направленных на укрепление социальной сплоченности и предотвращение социального напряжения в обществе.

Под социальной сплоченностью понимается состояние, при котором в обществе поддерживается взаимное доверие и уважение между его членами, а также обеспечивается взаимодействие и понимание между различными социальными, культурными и этническими группами.

Закон вступит в силу через десять дней.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331638/
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