Подписан закон для укрепления единства народа и предотвращения конфликтов

Президент Садыр Жапаров подписал поправки в Закон «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Цель новых поправок — создать правовую основу для работы органов местного самоуправления по предупреждению и противодействию социальным и другим конфликтам на местах.

В частности, в статью 27 закона добавлено положение, что к вопросам местного значения теперь относятся и организация мероприятий, направленных на укрепление социальной сплоченности и предотвращение социального напряжения в обществе.

Под социальной сплоченностью понимается состояние, при котором в обществе поддерживается взаимное доверие и уважение между его членами, а также обеспечивается взаимодействие и понимание между различными социальными, культурными и этническими группами.

Закон вступит в силу через десять дней.