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Общество

Кыргызстанским мигрантам в Москве помогли вернуть более 15 миллионов рублей

Представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики в Российской Федерации в течение первых пяти месяцев 2025 года оказало всестороннюю правовую и консультационную поддержку кыргызстанцам, находящимся в России.

175 гражданам Кыргызской Республики выплачено 15 миллионов 764 тысячи 700 рублей ранее не полученной заработной платы — благодаря правовым действиям, переговорам с работодателями и официальной переписке.

6 граждан получили компенсации за производственные травмы в размере 6 миллионов 224 тысячи 400 рублей.

Специалисты представительства приняли и проконсультировали 12 тысяч 279 граждан лично и по телефону.

20 кыргызстанцам оказана помощь в подготовке апелляций и заявлений в суды РФ.

По обращениям граждан совершено 219 выездов в полицию Москвы, совершено 17 визитов в центры временного содержания иностранных граждан.

Оказано содействие в репатриации трех несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей.

Работа представительства продолжается в круглосуточном режиме. Поддержка оказывается как через личные приемы, так и в онлайн-формате.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331637/
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