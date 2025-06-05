АБР выделит около $150 миллионов на строительство Камбаратинской ГЭС в КР

Кыргызстан и Азиатский банк развития (АБР) договорились о расширении сотрудничества в энергетической сфере. На встрече, состоявшейся 4 июня в Маниле, стороны обсудили ключевые проекты и подписали ряд договоренностей, которые позволят реализовать масштабные энергетические инициативы на сотни миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Главным итогом переговоров стало подтверждение АБР готовности выделить от $130 до 150 миллионов на первый этап строительства Камбаратинской ГЭС-1. Этот проект является стратегическим для развития гидроэнергетики в Кыргызстане и сможет существенно повысить энергетический потенциал страны.

Кроме того, АБР предоставит грант в размере почти $1 миллиона на модернизацию системы управления данными ОАО «Кыргызский энергетический расчетный центр». Это позволит улучшить процессы расчета и управления энергоресурсами, повысив эффективность работы энергетического сектора.

Важным пунктом сотрудничества стало согласование проекта по установке плавающей солнечной электростанции мощностью до 15 мегаватт на одной из гидроэлектростанций (ГЭС-5).

Перспективы модернизации коснутся и Курпсайской ГЭС, финансирование которой будет рассмотрено после завершения технико-экономического обоснования. Ремонт и обновление оборудования позволят увеличить мощность станции на 20 процентов.

Министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев отметил важность сотрудничества с АБР и предложил привлечь Всемирный банк к реализации Камбаратинской ГЭС, а также создать детальную дорожную карту проекта. Он подчеркнул, что модернизация и развитие гидроэлектростанций — приоритет для страны.